Зеленський обговорив із главою МЗС Німеччини підготовку “нормандського саміту”

Президент Володимир Зеленський розповів федеральному міністру закордонних справ Німеччини Гайко Маасу про безпекову ситуацію на Донбасі та висловив сподівання підготувати якомога швидше зустріч “нормандського формату”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Ми вдячні вам особисто, вдячні вашому послу й окремо хочемо подякувати за постійну підтримку пані канцлеру Ангелі Меркель. Вона завжди підтримує нас з усіх пріоритетних питань, які в нас є: питання війни на сході, питання Криму, питання нашої територіальної цілісності й суверенітету», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що візит Мааса до України саме у День Незалежності є “символічним свідченням особливих відносин” між Києвом і Берліном.

«Я вдячний за те, що у такий важливий для України день – День Незалежності – у нас присутні гості такого високого рівня», – підкреслив Президент.

Він також висловив подяку за послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності та суверенітету України.

Особливу увагу, за даними ОП, Президент звернув на прогрес у напрямі встановлення миру на сході України та інші кроки, що наближають проведення чергової зустрічі «нормандської четвірки» на рівні лідерів держав.

«Щоб у нас вийшло провести в найближчий час, якомога швидше, зустріч у "нормандському форматі"– все підготувати та дійсно просуватися вперед. Зараз справді є відчуття, що команди працюють непогано. Як би там не було, але 29 днів немає бойових смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога», – зауважив глава держави.

Зі свого боку Маас запевнив, що Німеччина й надалі докладатиме всіх зусиль задля досягнення успіху в мирному процесі. Він висловив сподівання, що запланована на вересень 2020 року зустріч міністрів закордонних справ країн – учасниць "нормандського формату" надасть додатковий імпульс виконанню рішень Паризького саміту «нормандської четвірки».

«Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися наприкінці вересня», – цитує Зеленського пресслужба.

Водночас через загрозу другої хвилі пандемії COVID-19 співрозмовники також погодилися з необхідністю поглиблення співпраці у боротьбі з недугою. Глава Української держави подякував уряду ФРН за нещодавнє рішення щодо надання Україні 18 апаратів ШВЛ.

Маас підтвердив підтримку з боку Німеччини курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. При цьому він, за даними ОП, погодився з необхідністю збереження санкційної політики ЄС щодо Росії до усунення причин її запровадження – окупації Автономної Республіки Крим та війни на Донбасі.

Крім того, сторони відзначили взаємну налаштованість на співпрацю з огляду на надання Україні статусу Партнера з розширеними можливостями НАТО.

Фото: ОП