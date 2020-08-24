Зеленський обговорив із главою МЗС Німеччини підготовку “нормандського саміту”
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.
«Ми вдячні вам особисто, вдячні вашому послу й окремо хочемо подякувати за постійну підтримку пані канцлеру Ангелі Меркель. Вона завжди підтримує нас з усіх пріоритетних питань, які в нас є: питання війни на сході, питання Криму, питання нашої територіальної цілісності й суверенітету», – сказав Зеленський.
Він зауважив, що візит Мааса до України саме у День Незалежності є “символічним свідченням особливих відносин” між Києвом і Берліном.
«Я вдячний за те, що у такий важливий для України день – День Незалежності – у нас присутні гості такого високого рівня», – підкреслив Президент.
Він також висловив подяку за послідовну підтримку з боку Німеччини територіальної цілісності та суверенітету України.
Особливу увагу, за даними ОП, Президент звернув на прогрес у напрямі встановлення миру на сході України та інші кроки, що наближають проведення чергової зустрічі «нормандської четвірки» на рівні лідерів держав.
«Щоб у нас вийшло провести в найближчий час, якомога швидше, зустріч у "нормандському форматі"– все підготувати та дійсно просуватися вперед. Зараз справді є відчуття, що команди працюють непогано. Як би там не було, але 29 днів немає бойових смертей і поранень. Я вважаю, що це наша велика спільна перемога», – зауважив глава держави.
Зі свого боку Маас запевнив, що Німеччина й надалі докладатиме всіх зусиль задля досягнення успіху в мирному процесі. Він висловив сподівання, що запланована на вересень 2020 року зустріч міністрів закордонних справ країн – учасниць "нормандського формату" надасть додатковий імпульс виконанню рішень Паризького саміту «нормандської четвірки».
«Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися наприкінці вересня», – цитує Зеленського пресслужба.
Водночас через загрозу другої хвилі пандемії COVID-19 співрозмовники також погодилися з необхідністю поглиблення співпраці у боротьбі з недугою. Глава Української держави подякував уряду ФРН за нещодавнє рішення щодо надання Україні 18 апаратів ШВЛ.
Маас підтвердив підтримку з боку Німеччини курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. При цьому він, за даними ОП, погодився з необхідністю збереження санкційної політики ЄС щодо Росії до усунення причин її запровадження – окупації Автономної Республіки Крим та війни на Донбасі.
Крім того, сторони відзначили взаємну налаштованість на співпрацю з огляду на надання Україні статусу Партнера з розширеними можливостями НАТО.
Фото: ОП