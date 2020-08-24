Кулеба - про вибори на Донбасі: Відновлення територіальної цілісності є ключовим для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський і євроатлантичний розвиток.

Про це Кулеба заявив під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність, наш розвиток як європейської демократичної країни і створять всередині України міні уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності й наш рух вперед як європейської, євроатлантичної країни”, - відповів Кулеба на запитання щодо можливих поступок для проведення виборів на нині окупованому Росією Донбасі.

У свою чергу Маас зауважив, що наразі “немає різниці в підходах щодо того, що вибори мають все-таки відбутися, мова йде про час проведення виборів”.

“Необхідно ... підстави створити для проведення цих виборів. Яким чином ця процедура буде застосована, не зрозуміло, є положення в Мінських угодах, ми про них якраз і говоримо, але є різні підходи”, - уточнив він.

Очільник німецького МЗС наголосив, що усі сторони повинні бути готові вести розмову з цього питання, та додав, що є надія на знаходження “позитивного рішення”.

Як повідомляв Укрінформ, керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 18 серпня під час засідання контактної групи поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови ВР «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Читайте також: Кулеба запросив Німеччину долучитися до платформи з деокупації Криму

Згодом він пояснив, що на засіданні ТКГ представники Російської Федерації вимагали, щоб Верховна Рада внесла зміни до постанови про призначення місцевих виборів 2020 року.

За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.