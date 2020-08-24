Кулеба запросив Німеччину долучитися до платформи з деокупації Криму

Україна буде вдячна Німеччині за розгляд пропозиції та долучення до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної з німецьким колегою Гайко Маасом пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Окремо ми приділили увагу питанню Криму. Це питання завжди на порядку денному, ми тримаємо його дуже високо. Я поінформував Гайко (Мааса — ред.) про те, що МЗС розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму, і після її остаточної фіналізації, затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі у цій платформі”, - зазначив Кулеба.

Читайте також: Маас хоче надати імпульс мирному врегулюванню конфлікту на сході України

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами її "неминучої деокупації".

Фото надано пресслужбою МЗС України