Кулеба запросив Німеччину долучитися до платформи з деокупації Криму
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної з німецьким колегою Гайко Маасом пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Окремо ми приділили увагу питанню Криму. Це питання завжди на порядку денному, ми тримаємо його дуже високо. Я поінформував Гайко (Мааса — ред.) про те, що МЗС розробило концепцію міжнародної платформи щодо Криму, і після її остаточної фіналізації, затвердження ми будемо вдячні Німеччині, якщо вона розгляне нашу пропозицію і свій формат участі у цій платформі”, - зазначив Кулеба.
Як повідомляв Укрінформ, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами її "неминучої деокупації".
Фото надано пресслужбою МЗС України