Маас хоче надати імпульс мирному врегулюванню конфлікту на сході України

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас сподівається зустрічами у Києві надати додатковий позитивний імпульс продовженню мирного врегулювання.

Про це він заявив перед відбуттям уранці 24 серпня до столиці України, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо швидше рухатись уперед у Мінському процесі - тому я сьогодні подорожую до Києва», - заявив Маас.

Він зауважив, що його візит припадає на День Незалежності України, щиро привітав усіх українців і зазначив, що цей день є «стимулом для нас, щоб ми продовжували інтенсивно працювати над вирішенням існуючих конфліктів, особливо на сході України».

Припинення вогню, яке тривало понад чотири тижні і стало найдовшим з 2014 року, Маас розцінив як «обнадійливий знак». Німецький міністр хоче разом зі своїм колегою Дмитром Кулебою, Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським обговорити те, як цей позитивний імпульс можна використати для важливих політичних сигналів.

Маас також планує зустрітися з представниками Спеціальної спостережної місії ОБСЄ. Він вважає роботу цього «незалежного спостережного та неупередженого органу» надзвичайно важливою.

У ході одноденного візиту планується також обговорити питання COVID-19, що сильно вразив Україну. Маас заявив, що Німеччині вдалося активізувати двостороннє співробітництво з Україною для подолання цієї пандемії.

Серед інших питань порядку денного візиту – продовження підтримки з боку ФРН важливих проєктів реформ у галузі правосуддя та боротьби з корупцією.

«У цьому відношенні коронакриза поставила наші двосторонні відносини на ще більш широку основу. Мені б хотілося і сьогодні це підтвердити», - заявив німецький політик.

Як повідомлялося, під час одноденного візиту до Києва 24 серпня Маас зустрінеться з главою Української держави, прем’єр-міністром і українським колегою.