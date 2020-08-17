СФУЖО запрошує переглянути архівну добірку до Дня Незалежності

СФУЖО запрошує переглянути архівну добірку до Дня Незалежності

Укрінформ
Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) до Дня Незалежності розпочала публікацію архівних матеріалів, наданих партнером - Центральним державним архівом зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

Нові публікації на сторінку додаються регулярно.

Зокрема, вже представлено такі підбірки світлин та документів: "На зорі національного відродження", "Гетьманська влада", "В боротьбі виростає сила".

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Фото: сторінка Світової федерації українських жіночих організацій в Фейсбуці

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