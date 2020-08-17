СФУЖО запрошує переглянути архівну добірку до Дня Незалежності

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) до Дня Незалежності розпочала публікацію архівних матеріалів, наданих партнером - Центральним державним архівом зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.

Нові публікації на сторінку додаються регулярно.

Зокрема, вже представлено такі підбірки світлин та документів: "На зорі національного відродження", "Гетьманська влада", "В боротьбі виростає сила".

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Фото: сторінка Світової федерації українських жіночих організацій в Фейсбуці