СФУЖО запрошує переглянути архівну добірку до Дня Незалежності
Укрінформ
Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) до Дня Незалежності розпочала публікацію архівних матеріалів, наданих партнером - Центральним державним архівом зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СФУЖО в Фейсбуці.
Нові публікації на сторінку додаються регулярно.
Зокрема, вже представлено такі підбірки світлин та документів: "На зорі національного відродження", "Гетьманська влада", "В боротьбі виростає сила".
Фото: сторінка Світової федерації українських жіночих організацій в Фейсбуці