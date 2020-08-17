Центральний архів зарубіжної україніки поповнився документами і виданнями зі США

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ЦДАЗУ.

Зокрема, до архіву «надійшли в дар документи та друковані діаспорні видання, які поповнили фонд родини Петра та Ольги Матул – відомих українських громадсько-політичних, культурно-освітніх і релігійних діячів у США, що зберігається в архіві (знаходиться на етапі науково-технічного упорядкування)».

Як зазначається, серед переданих документів – лист Ольги Петлюри священнику і сестрицтву української парафії в Міннеаполісі (1954) з подякою за допомогу; листування українського хорового диригента Олександра Міньківського (у 1946–1974 рр. – художній керівник і головний диригент Капели бандуристів УРСР) з Дорою (Федорою) Стеценко, сестрою знаного композитора Кирила Стеценка та його племіннецею Кірою Стеценко-Цареградською, щодо спогадів про Українську республіканську капелу та Український національний хор під проводом Олександра Кошиця.

До архіву передано також листування Ольги Матули з Катериною Кричевською-Росандич (листівки, буклети, генеалогічне дерево родини Кричевських та ін.); листування св. п. Петра Матули з громадсько-політичними та релігійними діячами США та України, грамоти та подяки від українських та американських державних і громадських установ, якими були нагороджені Петро та Ольга Матули за громадську, харитативну, культурно-освітню та релігійну діяльність тощо.

Цікавим для дослідників, після науково-технічного упорядкування, стане також листування Фонду допомоги Україні, створеного при Сестрицтві парафії УПЦ Св. Ап. Андрія Первозванного (метрополія Вашингтона, США) у 1989 р., координатором якого з моменту створення 27 років поспіль була Ольга Матула. Вона і донині не полишає харитативної роботи та є активним дописувачем бюлетеню парафії «Катедральний дзвін».

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