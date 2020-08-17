Центральний архів зарубіжної україніки поповнився документами і виданнями зі США
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Укрінформ
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) отримав надходження від української громадсько-політичної, культурно-освітньої та релігійної діячки у США Ольги Матули.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ЦДАЗУ.
Зокрема, до архіву «надійшли в дар документи та друковані діаспорні видання, які поповнили фонд родини Петра та Ольги Матул – відомих українських громадсько-політичних, культурно-освітніх і релігійних діячів у США, що зберігається в архіві (знаходиться на етапі науково-технічного упорядкування)».
Документи висвітлюють різносторонню діяльність Сестрицтва та Фонду, спрямованих на допомогу сиротам, хворим, переселенцям із Чорнобильської зони, воїнам АТО, церковним громадам, сільським школам і бібліотекам, виплату стипендій студентам тощо.