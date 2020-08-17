Діаспорні організації в Канаді засудили насильство щодо білоруських мітингувальників

Представники східноєвропейських діаспор Канади засуджують насильство проти демонстрантів у Білорусі.

Про це йдеться у листі, надісланому міністру закордонних справ Канади Франсуа-Філіппу Шампаню Конгресом українців Канади, Альянсом білорусів Канади та Центральною й Східно-Європейською радою Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми, представники канадських діаспорних організацій, засуджуємо насильство, яке режим Олександра Лукашенка застосовує проти мирних демонстрантів у містах і містечках по всій Білорусі”, - зазначається у листі.

Підписанти висловлюють солідарність із білорусами “у підтримці їхніх прав на свободу й демократію”. “Народ Білорусі, як і всі інші народи, має право розпоряджатися власною долею”, - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.