Посольство в Лівані відкрило гарячу лінію для українців через вибухи в Бейруті

У Посольстві України в Лівані відкрили гарячу лінію для повідомлення інформації про громадян України, які могли постраждати в результаті вибухів в Бейруті 4 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

«У зв'язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, телефонувати на цілодобову гарячу лінію Посольства 09615921668», - йдеться у повідомленні.

В Міністерстві закордонних справ на сторінці в Фейсбуці також нагадали цілодобову гарячу лінію МЗС: +380 44 238 16 57 і закликали звертатися громадян України, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію в Бейруті та всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих українців.

В МЗС зазначили, що «Посольство України в Лівані продовжує вживати заходів щодо перевірки можливої наявності громадян України серед постраждалих».

Як раніше повідомляв Укрінформ, 4 серпня у ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися два потужні вибухи. Декілька кварталів міста повністю зруйновані.

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Кількість загиблих зросла щонайменше до 100, ще понад 4 тисяч людей зазнали поранень.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

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