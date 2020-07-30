У Вільнюсі відкрили виставку до 155-річчя від дня народження Андрея Шептицького

Вшанування пам’яті митрополита Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Андрея Шептицького та відкриття виставки відбулося у Вільнюсі.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Литві.

«29 липня 2020 року у Вільнюсі в приміщенні храму Пресвятої Трійці Української греко-католицької церкви відбулось відкриття виставки «Андрей Шептицький Великий Незнаний», присвячене 155-річчю від дня народження громадського діяча, мецената, митрополита Андрея Шептицького», - йдеться у повідомленні. На виставці представлені рідкісні документи і світлини з колекцій Центрального державного історичного архіву України, Галузевого державного архіву Служби безпеки України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центру досліджень визвольного руху, Музею Української революції 1917-1921 рр., Музею сакрального мистецтва імені о. Антона Петрушевича Львівської митрополії УГКЦ, особистого архіву професора В.І.Сергійчука. Виставка організована спільно Посольством України в Литовській Республіці, українською громадою міста Вільнюс та церквою Пресвятої Трійці УКГЦ.

Як зазначається, захід розпочався зі спільної молитви, яку провели один з настоятелів церкви отець Тадей Годованець та єпископ - помічник архієпископа Вільнюської архідієцезії Дарюс Трійоніс.

До присутніх учасників події з вітальними словами звернулись посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський, єпископ Дарюс Трійоніс, професорка історичних наук Алдона Васіляускєнє, голова громади українців м. Вільнюс Наталія Шертвітєнє, голова єврейської громади Литви Фаіна Куклянскі.

Захід зібрав численних представників української громади Литви, литовських політичних та громадських діячів, науковців, істориків, освітян.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві в Facebook