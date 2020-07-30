У Вільнюсі відкрили виставку до 155-річчя від дня народження Андрея Шептицького
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Укрінформ
Вшанування пам’яті митрополита Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Андрея Шептицького та відкриття виставки відбулося у Вільнюсі.
Про це повідомляється на сайті Посольства України в Литві.
Як зазначається, захід розпочався зі спільної молитви, яку провели один з настоятелів церкви отець Тадей Годованець та єпископ - помічник архієпископа Вільнюської архідієцезії Дарюс Трійоніс.
До присутніх учасників події з вітальними словами звернулись посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський, єпископ Дарюс Трійоніс, професорка історичних наук Алдона Васіляускєнє, голова громади українців м. Вільнюс Наталія Шертвітєнє, голова єврейської громади Литви Фаіна Куклянскі.
Захід зібрав численних представників української громади Литви, литовських політичних та громадських діячів, науковців, істориків, освітян.
Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві в Facebook