В СУР хочуть відзначити 30-річчя відновлення діяльності Українського православного вікаріату Румунії

Голова Союзу українців Румунії (СУР) зустрівся днями з Державним секретарем з питань релігії Віктором Опаскі, під час якої, зокрема, було обговорено ситуацію з українськими парафіями в Румунії.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«Голова СУР депутат Микола Мирослав Петрецький провів робочу зустріч з Державним секретарем з питань релігії Віктором Опаскі, з яким він обговорив ситуацію з українськими парафіями в Румунії, проблеми, з якими вони стикаються, та можливі шляхи їх вирішення», - йдеться у дописі.

Голова СУР поінформував Опаскі про намір Союзу українців Румунії організувати разом з Українським православним вікаріатом Румунії захід, приурочений до 30-річчя відновлення діяльності цього вікаріату.

Як зазначається, відзначення згаданої річниці було узгоджене під час попередніх дискусій між депутатом Миколо Мирославом Петрецьким та генеральним вікарієм Українського православного вікаріату Румунії отцем Іваном Піцурою.

«З цієї нагоди буде виданий ювілейний альбом, в якому будуть представлені українські православні церкви Румунії, аспекти діяльності парафій та головні заходи, організовані ними у співпраці з СУР», - йдеться у дописі.

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