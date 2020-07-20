В Союзі українців Румунії нагородили учасників конкурсу та олімпіади з української мови

Учасники повітового етапу Конкурсу декламування української поезії та повітового етапі Олімпіади з української мови та літератури отримали нагороди від Союзу українців Румунії (СУР).

Про це йдеться на сторінці СУР в Facebook.

«Протягом червня - липня 2020 року Союз українців Румунії відзначив нагородами учнів, які взяли участь у повітовому етапі Конкурсу декламування української поезії та в повітовому етапі Олімпіади з української мови та літератури», - йдеться у дописі.

Як зазначається, цього року в контексті пандемії коронавірусу та з метою підтримки освіти українською мовою призами для переможців були певна сума грошей та 405 планшетів.

«Зокрема, крім грошової винагороди, 119 планшетів було надано учням, які взяли участь у повітовому етапі Олімпіади з української мови та літератури, а 286 планшетів - учасникам Конкурсу декламування української поезії», - уточнюється в дописі.

Премії були вручені членами комітетів СУР у кожному повіті з дотриманням правил соціальної дистанції.

Нагадується, що в цьому році повітовий етап Конкурсу декламування української поезії відбувся дистанційно в режимі онлайн, а Олімпіада з української мови та літератури відбулася лише на повітовому рівні.