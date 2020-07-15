Музей української діаспори долучився до проєкту, присвяченого Ігорю Сікорському

Музей української діаспори днями став учасником проєкту «Museum Sikor Sky» зі створення віртуального музею-хабу, присвяченого видатному авіаконструктору українського походження Ігорю Сікорському.

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Музей української діаспори та його директор Оксана Підсуха і співкуратор виставки «Наш Сікорський» Ганна Лексіна стали учасниками надзвичайно важливого і цікавого проєкту - «Museum Sikor Sky»! Протягом наступних чотирьох місяців команда однодумців буде працювати над створенням віртуального музею-хабу, присвяченого всесвітньо відомому киянину, «батьку гелікоптера» Ігорю Сікорському», - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що нещодавно відбулася робоча зустріч команди проекту «Museum Sikor Sky», яку приймав Музей української діаспори.

Як повідомляється на сторінці проєкту в соцмережі, «Museum Sikor Sky» - це віртуальний музей-хаб, платформа гейміфікації історико-культурного і науково-технічного контенту. Цей проект почала реалізовувати у 2020 році ГО «Креативна Україна» за кошти «Українського культурного фонду».

«Організація в Україні відкритої музейної веб-платформи на базі оцифрованого київського Будинку Сікорських - пам'ятки історії національного значення та місця народження генія світової авіації - започатковує унікальну програму віртуального об'єднання авіакосмічних музеїв світу», - йдеться в дописі.

Зазначається, що платформа презентує Україну та Київ через візит до колиски гелікоптеру Sikorsky на вулиці Ярославів Вал, 15-б. А вже в середині «Museum Sikor Sky» можливо буде побачити піонерів авіації та їх винаходи, потрапити у кабіну «Іллі Муромця», пройти київськими та заокеанськими шляхами Ігоря Сікорського, відкрити за дверима цифрового світу інші музейні простори, що приєднаються до проєкту, а ще самому змоделювати авіаконструкції та навчитися повітряному бою і пілотуванню у космосі.

Фото: сторінка Museum Sikor Sky в Facebook