Музей української діаспори долучився до проєкту, присвяченого Ігорю Сікорському

Музей української діаспори долучився до проєкту, присвяченого Ігорю Сікорському

Укрінформ
Музей української діаспори днями став учасником проєкту «Museum Sikor Sky» зі створення віртуального музею-хабу, присвяченого видатному авіаконструктору українського походження Ігорю Сікорському.

Про це йдеться на сторінці музею в Facebook.

«Музей української діаспори та його директор Оксана Підсуха і співкуратор виставки «Наш Сікорський» Ганна Лексіна стали учасниками надзвичайно важливого і цікавого проєкту - «Museum Sikor Sky»! Протягом наступних чотирьох місяців команда однодумців буде працювати над створенням віртуального музею-хабу, присвяченого всесвітньо відомому киянину, «батьку гелікоптера» Ігорю Сікорському», - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що нещодавно відбулася робоча зустріч команди проекту «Museum Sikor Sky», яку приймав Музей української діаспори.

Як повідомляється на сторінці проєкту в соцмережі, «Museum Sikor Sky» - це віртуальний музей-хаб, платформа гейміфікації історико-культурного і науково-технічного контенту. Цей проект почала реалізовувати у 2020 році ГО «Креативна Україна» за кошти «Українського культурного фонду».

«Організація в Україні відкритої музейної веб-платформи на базі оцифрованого київського Будинку Сікорських - пам'ятки історії національного значення та місця народження генія світової авіації - започатковує унікальну програму віртуального об'єднання авіакосмічних музеїв світу», - йдеться в дописі.

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Зазначається, що платформа презентує Україну та Київ через візит до колиски гелікоптеру Sikorsky на вулиці Ярославів Вал, 15-б. А вже в середині «Museum Sikor Sky» можливо буде побачити піонерів авіації та їх винаходи, потрапити у кабіну «Іллі Муромця», пройти київськими та заокеанськими шляхами Ігоря Сікорського, відкрити за дверима цифрового світу інші музейні простори, що приєднаються до проєкту, а ще самому змоделювати авіаконструкції та навчитися повітряному бою і пілотуванню у космосі.

Фото: сторінка Museum Sikor Sky в Facebook

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