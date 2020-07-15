Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова привітала Український народний ансамбль Киргизької Республіки «Барвінок» з 30-річчям створення.

Про це повідомляється на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Facebook.

«Вітаючи колектив Українського народного ансамблю Киргизької Республіки «Барвінок»з цією ювілейною датою створення ансамблю, хочу подякувати, що упродовж десятиліть конкретними справами дбали про збереження, через мистецтво, Українського духу та батьківських традицій, мови, історії та культури», - повідомляється в тексті розміщеного в дописі листа на ім’я голови Ради громадського об’єнання «Українське товариство Киргизької Республіки «Берегиня»», художнього керівника Українського народного ансамблю «Барвінок» Володимира Нарозі.

Як зазначається, упродовж 30 років ансамбль під керівництвом Нарозі «зберігав культурний спадок України, плекаючи, доносячи світові культурний код української нації, розкриваючи киргизькому народові автентичну україньску душу». За цей час було проведено чимало концертів, творчих вечорів тощо.

Джапарова подякувала творчому колективу і Володимиру Нарозі особисто за репрезентацію та промоцію українських традицій на киргизькій землі і побажала «невичерпного натхнення та наснаги надалі ділитися скарбами українського культурного спадку в Киргизстані», нових творчих здобутків тощо.

Фото: сторінка Управління закордонного українства МЗС України в Facebook