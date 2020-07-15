Українську співочу молодь світу запрошують на міжнародний фестиваль ретро-музики імені Весоловського
Про це в Facebook повідомив співзасновник фестивалю, відомий український співак і автор багатьох мистецьких проєктів Орест Цимбала.
«До уваги молодих співаків і співачок в Україні та в усьому світі! Цього року конкурсна програма V Міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Весоловського вперше відбудеться у режимі онлайн», - зазначається у дописі.
Метою фестивалю є відродження найкращих традицій українського ретро, збереження і популяризація творчої спадщини основоположників української естрадної пісні, а також підтримка талановитих виконавців, зазначається у Положенні про онлайн-кокнурс V Міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Весоловського – 2020.
«Цього року ми відзначаємо 105-ту річницю з дня народження українського композитора Богдана Весоловського і проводимо вже П’ятий міжнародний фестиваль української ретро-музики його імені, скорочено – РетроМузФест. Реагуючи на виклики часу, ми проводимо фестиваль у режимі «онлайн»», - йдеться у Положенні.
У рамках фестивалю пройде конкурс молодих співаків, покликаний виявити нові яскраві творчі імена виконавців українського ретро. До участі запрошуються солісти-вокалісти та учасники малих вокальних форм (дуети, тріо, ансамблі). Конкурсанти обов’язково готують один вокальний твір авторства Богдана Весоловського.
Конкурсні змагання відбуватимуться у двох номінаціях: перша - естрадний вокал, друга - джазовий вокал і джаз-бенди. Оцінку виступів конкурсантів та визначення переможців Конкурсу здійснює журі, до складу якого входять провідні діячі культури і мистецтв України та зарубіжжя.
Вік учасників – 14-35 років.
Як зазначається в Положенні, фестиваль стартує 15 липня. Термін подачі конкурсних робіт завершується 30 серпня. Документи (заявки зі всіма додатками) та відеозаписи на участь у фестивалі надсилаються до 31 серпня 2020 року за адресою: ukr.retromusicfest@gmail.com
Онлайн Гала-концерт відбудеться 12 вересня на YouTube-каналі фестивалю.
Детальнішу інформацію можна дізнатися тут. Анкету учасника можна завантажити за посиланням, заявку на участь - тут.
За підсумками конкурсу журі визначає володаря Гран-прі та лауреатів у номінаціях: естрадний вокал, джазовий вокал і джаз-бенди. Окрема премія буде присуджена найкращому виконавцю пісень композитора Мирослава Скорика, який двічі був головою журі конкурсних програм фестивалів у Полтаві (2017) та Одесі (2018).
Журі також може нагороджувати переможців та учасників конкурсу призами за найкраще втілення авторського задуму, за найвишуканіший сценічний образ, приз глядацьких симпатій тощо.
Міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Весоловського заснований у 2015 році.
Як відомо, Весоловський Іван-Богдан (30.05.1915, Відень – 17.12.1971, Монреаль, перепохований у м. Стрий Львівської обл.) - популярний український композитор та акордеоніст. Увійшов в історію музичного Львова як неперевершений композитор легкого жанру.
Пісенна спадщина композитора нараховує понад 130 творів. У першому (львівському) періоді творчості вони написані, в основному, в жанрі танго, фокстроту, легкого вальсу. Змістом віршових текстів цих пісень була переважно любовна лірика. У наступні роки пісні набули яскравого громадянського звучання («Лети, тужлива пісне» та «Чар карпатських гір»).
Фото: Орест Цимбала, Міжнародний Фестиваль імені Богдана Весоловського - в Facebook