Українську співочу молодь світу запрошують на міжнародний фестиваль ретро-музики імені Весоловського

Молодих вокалістів з України і світу запрошують до участі в V Міжнародному фестивалі української ретро-музики імені Богдана Весоловського, який стартує 15 липня і вперше пройде онлайн.

Про це в Facebook повідомив співзасновник фестивалю, відомий український співак і автор багатьох мистецьких проєктів Орест Цимбала.

«До уваги молодих співаків і співачок в Україні та в усьому світі! Цього року конкурсна програма V Міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Весоловського вперше відбудеться у режимі онлайн», - зазначається у дописі.

Метою фестивалю є відродження найкращих традицій українського ретро, збереження і популяризація творчої спадщини основоположників української естрадної пісні, а також підтримка талановитих виконавців, зазначається у Положенні про онлайн-кокнурс V Міжнародного фестивалю української ретро-музики імені Богдана Весоловського – 2020.

«Цього року ми відзначаємо 105-ту річницю з дня народження українського композитора Богдана Весоловського і проводимо вже П’ятий міжнародний фестиваль української ретро-музики його імені, скорочено – РетроМузФест. Реагуючи на виклики часу, ми проводимо фестиваль у режимі «онлайн»», - йдеться у Положенні.

У рамках фестивалю пройде конкурс молодих співаків, покликаний виявити нові яскраві творчі імена виконавців українського ретро. До участі запрошуються солісти-вокалісти та учасники малих вокальних форм (дуети, тріо, ансамблі). Конкурсанти обов’язково готують один вокальний твір авторства Богдана Весоловського.

Конкурсні змагання відбуватимуться у двох номінаціях: перша - естрадний вокал, друга - джазовий вокал і джаз-бенди. Оцінку виступів конкурсантів та визначення переможців Конкурсу здійснює журі, до складу якого входять провідні діячі культури і мистецтв України та зарубіжжя.

Вік учасників – 14-35 років.

Як зазначається в Положенні, фестиваль стартує 15 липня. Термін подачі конкурсних робіт завершується 30 серпня. Документи (заявки зі всіма додатками) та відеозаписи на участь у фестивалі надсилаються до 31 серпня 2020 року за адресою: ukr.retromusicfest@gmail.com

Онлайн Гала-концерт відбудеться 12 вересня на YouTube-каналі фестивалю.

Детальнішу інформацію можна дізнатися тут. Анкету учасника можна завантажити за посиланням, заявку на участь - тут.

За підсумками конкурсу журі визначає володаря Гран-прі та лауреатів у номінаціях: естрадний вокал, джазовий вокал і джаз-бенди. Окрема премія буде присуджена найкращому виконавцю пісень композитора Мирослава Скорика, який двічі був головою журі конкурсних програм фестивалів у Полтаві (2017) та Одесі (2018).

Журі також може нагороджувати переможців та учасників конкурсу призами за найкраще втілення авторського задуму, за найвишуканіший сценічний образ, приз глядацьких симпатій тощо.

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Міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Весоловського заснований у 2015 році.

Як відомо, Весоловський Іван-Богдан (30.05.1915, Відень – 17.12.1971, Монреаль, перепохований у м. Стрий Львівської обл.) - популярний український композитор та акордеоніст. Увійшов в історію музичного Львова як неперевершений композитор легкого жанру.

Пісенна спадщина композитора нараховує понад 130 творів. У першому (львівському) періоді творчості вони написані, в основному, в жанрі танго, фокстроту, легкого вальсу. Змістом віршових текстів цих пісень була переважно любовна лірика. У наступні роки пісні набули яскравого громадянського звучання («Лети, тужлива пісне» та «Чар карпатських гір»).

Фото: Орест Цимбала, Міжнародний Фестиваль імені Богдана Весоловського - в Facebook