Для бандуристів Північної Америки створили віртуальну платформу

Для молодих бандуристів Північної Америки створили онлайн-платформу «Bandura Hangouts», на якій вони зможуть навчатися та спілкуватися.

Про це повідомляється на сторінці Української капели бандуристів ім. Тараса Шевченка (Ukrainian Bandurist Chorus, UBC) в Facebook.

«Враховуючи поточні обставини (пандемію Covid-19 – ред.), табори бандуристів цьогоріч не проводитимуться. Попри це, ми створили платформу «Bandura Hangouts», де студенти-бандуристи усіх рівнів зможуть зібратися разом і отримати віртуальний досвід гри на бандурі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «Bandura Hangouts» представляє собою онлайн-програму, де молоді бандуристи матимуть змогу спілкуватися та отримувати нові знання про бандуру і гру на ній.

Програма стартувала 13 липня. Вона пропонує, зокрема, майстер-класи з досвіченими викладачами гри на бандурі та вокалу, відеоуроки, навчальні матеріали, лекції тощо, зазначається на сайті «Bandura Hangouts».

Програму створено Комітетом таборів бандури Північної Америки, до якого увійшли, зокрема, керівництво, інструктори тощо чотирьох таборів бандури в Північній Америці.

​Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.

Як повідомляв Укрінформ, торік Українська капела бандуристів ім. Т.Шевченка (Ukrainian Bandurist Chorus) відзначила сторічний ювілей.