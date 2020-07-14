Для бандуристів Північної Америки створили віртуальну платформу

Для бандуристів Північної Америки створили віртуальну платформу

Укрінформ
Для молодих бандуристів Північної Америки створили онлайн-платформу «Bandura Hangouts», на якій вони зможуть навчатися та спілкуватися.

Про це повідомляється на сторінці Української капели бандуристів ім. Тараса Шевченка (Ukrainian Bandurist Chorus, UBC) в Facebook.

«Враховуючи поточні обставини (пандемію Covid-19 – ред.), табори бандуристів цьогоріч не проводитимуться. Попри це, ми створили платформу «Bandura Hangouts», де студенти-бандуристи усіх рівнів зможуть зібратися разом і отримати віртуальний досвід гри на бандурі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «Bandura Hangouts» представляє собою онлайн-програму, де молоді бандуристи матимуть змогу спілкуватися та отримувати нові знання про бандуру і гру на ній.

Програма стартувала 13 липня. Вона пропонує, зокрема, майстер-класи з досвіченими викладачами гри на бандурі та вокалу, відеоуроки, навчальні матеріали, лекції тощо, зазначається на сайті «Bandura Hangouts».

Читайте також: Українцям у США пропонують переглянути фільм «Міф» та поговорити про Василя Сліпака

Програму створено Комітетом таборів бандури Північної Америки, до якого увійшли, зокрема, керівництво, інструктори тощо чотирьох таборів бандури в Північній Америці.

​Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.

Як повідомляв Укрінформ, торік Українська капела бандуристів ім. Т.Шевченка (Ukrainian Bandurist Chorus) відзначила сторічний ювілей.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-