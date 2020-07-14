Українці запустили в США стартап DoEcoLiving – екопроєкт та магазин іграшок

Український стартап в США DoEcoLiving – екопроєкт та магазин екоіграшок - пропонує виховання дітей в екологічній свідомості та відповідальності за майбутнє планети.

Про це повідомляє Uapost.us.

«Свій проєкт ми запустили на початку року і майже одразу потрапили на карантин. Звичайно, як і для будь-якого малого бізнесу, ще й нового, було дуже складно. Зараз справи поступово налагоджуються і ми вже радісно дивимося в майбутнє. Хочеться, щоб наш проєкт підтримала українська діаспора, адже це рідний український продукт. Тому ми відкриті до співпраці у різних формах з українською громадою», - зазначив автор проєкту Юрій Козачінський.

За його словами, стартап має має декілька завдань. По-перше - виховання у дітей в екологічної свідомості.

«Ми повинні безпосередньо дбати про наших дітей, даючи їм екологічно безпечні іграшки. Граючись ними, дитина зможе безпечно розвиватися, бути здоровою, а головне, виховуватися в дусі позитивного ставлення до природи. А коли ця іграшка вже «проживе своє життя», вона пройде вторинну обробку або стане знову частиною природи», - розповів Козачінський.

За його словами, для дітей від народження до 16 років магазин пропонує перевірені екологічні іграшки, конструктори, пазли і т.д. в одному місці. У свою чергу, діти таким чином більше часу проводитимуть в реальних іграх, а не в комп’ютерах.

Наступне завдання стартапу - просування українських товарів на ринок США. «Ми хочемо закріпити в американського споживача образ українського товару як якісного та екологічно безпечного продукту. Більшість представлених у нас брендів є українськими. Наразі ми ведемо перемовини ще з низкою українських виробників, щоб розширити свій асортимент. В планах є запуск лінійки дитячих іграшок для Монтесорі, навчання з власним брендом DoEcoLiving», - повідомив Козачінський.

І по-третє, DoEcoLiving є екопроєктом, де кожен має брати відповідальність за майбутнє планети на себе. «Здійснення великої мрії починається з маленького кроку до неї. Якщо кожен з нас вже сьогодні почне робити маленькі кроки - то це вже 7 000 000 000 кроків щодня. Щоденна дія - це 30 вчинків щомісяця», - зазначив автор проєкту.

Читайте також: Українці Польщі передали чергову допомогу Україні

Він повідомив про постійно діючу дисконтну програму «small step to a big goal». Вона передбачає, що, роблячи маленькі екодії, кожен учасник покращуватиме екологічну ситуацію і отримуватиме додаткову знижку на продукцію DoEcoLiving.

Також постійно активна акція «28 orders = 1 new tree», де з кожного 28 замовлення в компанії зобов'язуються купувати 1 саджанець і висаджувати його. Крім того, в DoEcoLiving впроваджують різні тимчасові «екофішки».

Фото: uapost.us