З нагоди свята Петра і Павла пригадали видатних українців діаспори Канади Яцика і Юзика

Петро Яцик та Павло Юзик, які жили і працювали в Канаді, зробили чималий внесок для України, української діаспори Північної Америки та світового українства.

Про цих непересічних українців закордону йдеться на Facebook-сторінці Diaspora.ua з нагоди Дня Святих Первоверховних апостолів Петра і Павла - одного з найбільших християнських свят, яке християни східного обряду відзначали 12 липня.

«У день, коли в Україні православні згадують святих Петра і Павла, пригадаємо двох видатних представників української діаспори в Канаді на ім'я Петро та Павло. Йдеться про досить відомих, але досі недостатньо пошанованих в Україні Петра Яцика та Павла Юзика. Обидва діячі жили і працювали в Канаді, де чимало зробили для своєї історичної батьківщини, української діаспори Північної Америки та світового українства в цілому», - йдеться у дописі.

Як зазначається, син українських іммігрантів першої хвилі Павло Юзик (1913 - 1986) здобув блискучу освіту, демонструючи видатні інтелектуальні здібності. Але попри його таланти та викладацьку і наукову кар'єру історика, він відчував на собі етнічну дискримінацію - його сприймали як іноземця, іммігранта, хоча він був народжений в Канаді і прожив там все своє життя. Це й підштовхнуло його до громадської діяльності та політичної кар'єри, яка виявилася блискучою. На початку 1960-х рр. він став одним із чотирьох перших українців у Сенаті Канади.

«Сенатор Пол (Павло) Юзик увійшов в історію як один з ініціаторів та найбільш послідовних втілювачів політики мультикультуралізму. Власне, завдяки впровадженню політики мультикультуралізму (багатокультурності) етнічні українці отримали можливість навчатися рідною мовою і в школі, і в університеті», - йдеться у дописі.

Петро Яцик (1921 -2001) більш відомий в Україні завдяки мовознавчому конкурсу його імені. Він народився в Україні і до Канади потрапив в третій хвилі імміграції у 1949 р. Там він заснував успішний бізнес і розгорнув потужну благочинну діяльність з підтримки українських наукових та освітніх установ.

«Петро Яцик став спонсором Інституту українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедії українознавства, Центру досліджень історії України ім.П.Яцика при Альбертському університеті, Освітньої фундації ім.Петра Яцика, Українського лекторію в Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті. І це лише частина переліку!», - нагадується в дописі.

Як зазначається, на кошти Петра Яцика було відкрито спеціальний український відділ в Інституті ім. Гаррімана при Колумбійському університеті, а також видано чимало наукових монографій з історії України (зокрема переклад «Історії України-Руси» М.Грушевського), економіки, політології, медицини та етнографії.

Повідомляється, що сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів.