Витрати українців у Польщі – найменші за три роки

У першому кварталі 2020 року громадяни України витратили у Польщі майже 1,5 млрд злотих, що значно менше, ніж торік.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дані Головного статистичного управління (GUS).

«За даними Головного статистичного управління (GUS), у першому кварталі 2020 року українці залишили у гаманцях підприємців у Польщі приблизно 1,48 млрд злотих (331 млн євро). Це найменший показник за попередні три роки і на понад 100 млн менший, ніж за аналогічний період минулого року», - йдеться у публікації.

Як зазначається, впродовж попередніх п’яти років працівники з України відповідали за приблизно 11-відсоткове економічне зростання Польщі.

У першому кварталі 2020 року у Польщі зареєстрували зменшення прикордонного руху проти аналогічного періоду попереднього року: іноземців – на 11,7%, поляків – на 10,7%. Приблизна вартість товарів та послуг, придбаних за цей період іноземцями у Польщі, а також товарів та послуг, куплених поляками за кордоном, була меншою, ніж у першому кварталі 2019 року, відповідно – на 10,6% і 8,4%.

У першому кварталі 2020 року приблизне число перетинів кордону Польщі становило 58 млн осіб, з яких 34,6 млн були іноземцями і 23,4 млн поляками. Прикордонний рух з Польщі і до Польщі зменшився, порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 7,4 млн. Порівняно з попереднім кварталом число перетинів також зменшилося: іноземців – на 17,5%, а поляків – на 21,6%.

На сухопутних кордонах найбільше перетинів було на відрізку кордону з Німеччиною – 46,3%, Чехією – 25,9%, Словаччиною – 11,7%, Україною – 8,1%, Литвою – 3,4%, Білоруссю – 3,3% та Росією – 1,3%.

Приблизна вартість товарів і послуг, придбаних у Польщі іноземцями у першому кварталі 2020 року досягла 8,8 млрд злотих (майже 2 млрд євро), натомість витрати поляків за кордоном за цей період – 4,4 млрд злотих (980 млн євро). Це відповідно на 10,6% та 8,4% менше, ніж торік. Порівняно з попереднім кварталом витрати як іноземців, так і поляків були теж меншими, відповідно – на 16,2% і 16%.

Найбільше у першому кварталі 2020 року у Польщі витратили іноземці, котрі перетнули кордон з Німеччиною – 47,2%, потім з Україною – 19,9%, Чехією – 13,2%, Словаччиною – 7,9%, Білоруссю – 6,8%, Литвою – 3,6% і Росією – 1,5%. Однак варто звернути увагу на те, що у перерахунку на середні витрати на особу, на першому місці – українці, котрі під час одного перебування на покупки витрачають 812 злотих, німці – тільки 490 злотих, а чехи – 281 злотий.

На думку польських експертів з Personnel Service, тривожно, що у першому кварталі зменшилися витрати українців. Наступні квартали, ймовірно, тільки поглиблять тенденцію до зниження. На зменшення перетинів кордону вплинули у першу чергу епідемія коронавірусу та тимчасове закриття кордонів. У Польщі найбільш дошкульні обмеження у прикордонному русі з’явилися тільки у березні та квітні. А тому експерти передбачають, що у другому кварталі тенденція до зниження буде ще більшою.

У 2019 році українці побили власний рекорд з витрат, залишивши у крамницях у Польщі і на послуги аж 7,8 млрд злотих (1,74 млрд євро). На думку експертів з Personnel Service, у нинішній ситуації важко припускати, що цей рекорд вдасться побити також цьогоріч. У попередні роки витрати українців вже у першому кварталі були великим – у перші місяці 2017 року вони становили 1,69 млрд злотих, у 2018 році – 1,57 млрд, а в 2019 – 1,59 млрд. Цей рік є першим за попередні три роки, коли витрати знизилися менше 1,5 млрд злотих.