«Свободу Марківу»: українців Італії закликають вийти на акцію

Біля італійського парламенту у Римі українська громада 13 липня планує провести маніфестацію "Справедливість для Віталія Марківа!".

Про це повідомив представник української громади в Італії Олесь Городецький з Рима на сторінці у Facebook.

«Християнське товариство українців в Італії, Оргкомітет Євромайдан Рим, Конгрес Українців Італії та Українська Громада регіону Марке закликають всіх людей доброї волі прийти 13 липня під стіни італійського парламенту щоб висловити свою солідарність "в'язню сумління", несправедливо засудженому нацгвардійцю, Віталію Марківу та підримати вимогу справедливого розгляду в Апеляційному суді», - йдеться у дописі.

Захід заплановано на 13 липня, 17.00 (за місцевим часом) на площі Монте Чіторіо. Маніфестація буде проведена з дотриманням соціальної дистанції, усім учасникам необхідно мати з собою захисні маски для обличчя.

Метою акції є привернути увагу італійського суспільства та інституцій Італії до справи Марківа і вимагамати справедливого розгляду в апеляційній інстанції.

«Маніфестація приурочена до річниці ганебного вироку суду присяжних міста Павії, який засудив невинного військового Національної Гвардії України до 24 років позбавлення волі без жодного доказу вини», - йдеться у публікації.

Восени очікується розгляд справи Віталія Марківа в Апеляційному суді присяжних Мілана.

Як повідомляв Укрінформ, боєць Нацгвардії Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа на батьківщину.