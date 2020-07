Українці Канади допомагають багатодітним родинам з Бердичівського району

Українська діаспора в Канаді передала багатодітним родинам Бердичівського району гуманітарну допомогу.

Про це повідомляється на сайті Бердичівської РДА.

«6 липня заступник голови Бердичівської РДА Вислоцька Катерина відвідала багатодітні родини сіл Житенці, Романівка та Скраглівка, до яких під час карантину діти повернулися з інтернатних закладів, та вручила їм гуманітарні пакунки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гуманітарна допомога від української діаспори в Канаді – продуктові та гігієнічні набори, надається в рамках проєкту «Допомога дітям України», який стартував із Житомирської області на початку червня.

Нагадаємо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу деякі сім’ї в області потребують підтримки та допомоги. Особливо багатодітні, до яких повернулися діти із інтернатних установ.

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба особисто звернувся до української діаспори в Канаді з проханням підтримати у час карантину кризові родини. Так започаткували програму «Допомога дітям України» за підтримки Конгресу українців Канади, Канадсько-Української фундації, Help Us Help та міжнародної корпорації Meest Express для забезпечення українських сімей продуктовими та гігієнічними наборами.

Фото: berdichev-rda.gov.ua