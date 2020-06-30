Посол України Андрій Сибіга зустрівся з українцями Бодрума
Про це він повідомив у Facebook.
«Традиційно регіональна поїздка, цього разу в провінцію Мугла, розпочинається із зустрічі з українською громадою, щирість та тепло яких неможливо не відчути. Кожна їхня історія особлива та надихаюча. Зростаймо разом - девіз не лише для українсько-турецьких відносин, а й гасло для українства в Туреччині», - йдеться у дописі.
Дипломат наголосив, що українська громада у Туреччині є важливим мостом дружби між двома народами.
«Сподіваюся в короткій перспективі отримати запрошення на офіційне відкриття українського товариства в Бодрумі, яке вже стане 15 українською спілкою в Туреччині. Українська громада в Туреччині є важливим мостом дружби між нашими народами та країнами», - зауважив посол.
Також у зустрічі з українцями взяв участь мер Бодрума Ахмет Арас.
«Ми отримали запевнення в підтримці української громади у Бодрумі. І ще один месидж від мера - на українського туриста в цьому чудовому місті чекають», - наголосив Сибіга.
Фото: Andrij Sybiha/Facebook