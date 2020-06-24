У Болгарії вийшов друком новий Збірник конференції "Драгоманівські студії"
Про це повідомляється на сайті Посольства України у Республіці Болгарія.
Як зазначається, за майже півтора десятиліття «Драгоманівські студії» перетворилися на унікальний майданчик для дискусій, наукових пошуків та гуртування усіх небайдужих до теми українсько-болгарських взаємин та української справи в Болгарії.
«Зібрані й видані матеріали містять цікаву і різноманітну фактологічну базу для подальших досліджень наукових, культурних та літературних зв’язків між українцями і болгарами», - йдеться у повідомленні.
Посольство України вдячне за співпрацю Болгарській академії наук, керівництву СУОБ "Мати Україна", відділенню україністики філологічного факультету Софійського університету, Науковому товариству історії дипломатії та міжнародних відносин і усім дослідникам історії українсько-болгарських зв’язків.
Фото: Посольство України у Болгарії