У Латвії дозволили іноземцям з простроченими під час карантину документами лишатися до 10 липня

Іноземці, у яких під час перебування в Латвії в період дії карантину закінчився термін дії документів, можуть перебувати за ними в республіці до 10 серпня.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Латвійській Республіці.

«До уваги громадян України, які перебувають у Латвії! За інформацією Міністерства закордоних справ Латвійської Республіки (ЛР), стаття 8 Закону ЛР «Про діяльність органів державної влади в умовах надзвичайної ситуації, спричиненої поширенням COVID-19» передбачає, що у разі закінчення терміну дії документів, зокрема, що посвідчують особу, посвідки на проживання, виданих Латвійською Республікою, такі документи використовувались як такі, що посвідчують особу, протягом дії режиму надзвичайної ситуації в ЛР, а також будуть дійсними упродовж двох місяців після ухвалення рішення про припинення дії режиму надзвичайної ситуації в ЛР. Тобто термін перебування в Латвії по зазначеним вище документам буде дійсний до 10 серпня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що стаття 91 ззаначеного Закону ЛР також передбачає, що у разі закінчення терміну дії документа, що посвідчує особу, в тому числі посвідки на проживання, виданого державою-членом Європейського Союзу або державою-членом Європейського економічного простору (країни-члени ЄС, а також Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія) чи Швейцарською Конфедерацією протягом дії режиму надзвичайної ситуації, оголошеною ЛР, вказані документи є дійсними для в’їзду/виїзду з/до Латвійської Республіки з метою повернення до країни постійного проживання.

«Згадані документи були дійсними для таких подорожей протягом дії режиму надзвичайної ситуації в ЛР, а також дійсні зараз упродовж 30 днів після ухвалення рішення про припинення дії режиму надзвичайної ситуаціїв ЛР, тобто до 10 липня 2020 року», - повідомили в диппредставництві.

Також зазначається, що, відповідно до частини першої ст. 32 Закону ЛР «Про протидію поширенню інфекційного захворювання COVID-19» від 05 червня 2020 р. № 2020/110A.1 (набрав чинності 10.06.2020), іноземці, термін законного проживання яких у Латвії завершився під час надзвичайної ситуації, оголошеної в державі, мають право продовжувати проживання в Латвійській Республіці без отримання нового дозволу на проживання (або візи) у період до двох місяців після припинення дії режиму надзвичайної ситуації (тобто з 10.06.2020 до 10.08.2020), зберігаючи право на працевлаштування (за наявності в іноземця такого права).

«Просимо взяти до уваги, що зазначені послаблення щодо режиму перебування іноземців зокрема, громадян України в Латвії, стосуються лише тих випадків, коли термін перебування в Латвії закінчився в період дії карантину, тобто до 09 червня 2020 року включно», - зауважили в посольстві.

Фото: Twitter