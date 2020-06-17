У Туреччині визначили термін для повернення без штрафів іноземців, що протермінували документи

Іноземці, які залишалися в Туреччині та перевищили дозволений строк перебування або протермінували посвідку на проживання, повинні виїхати з країни протягом одного місяця з дати відновлення регулярного сполучення з їхніми країнами.

Про це йдеться у відповідному рішенні МВС Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

«З дати, коли сполучення стане можливим, іноземці повинні покинути країну протягом місячного терміну», - йдеться у документі.

У разі недотримання цієї вимоги буде застосовано адміністративне стягнення - штраф та заборона на в’їзд.

Починаючи з 11 червня 2020 року, Турецькою Республікою було прийнято рішення про скасування обмежень щодо в’їзду в Туреччину громадян іноземних держав повітряним, морським або наземним шляхом (окрім сухопутного кордону з Іраном), які були введені з огляду на пандемію COVID-19.

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Як повідомило Генконсульство України в Стамбулі, при в’їзді до Турецької Республіки громадяни іноземних держав зобов’язані пройти медичне обстеження у пункті пропуску. У разі виявлення в особи симптомів COVID-19 їй буде проведено тест на коронавірус на безкоштовній основі.