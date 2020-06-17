Українці Іспанії звернулися до уряду через карту з «російським» Кримом

Українці в Іспанії у понеділок висловили протест іспанській телекомпанії RTVE, яка в інфографіці про поширення COVID-19 у світі позначила Крим частиною Росії, та звернулися до уряду країни із закликом виправити зображення, адже Крим – це Україна.

Про це розповів голова Асоціації «Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців» Юрій Чопик на своїй сторінці в Facebook. Наразі зображення вже є коректним.

«Від імені українців в Іспанії негайно було відправлено протест на адрес RTVE щодо виправлення неправдивого зображення українського Криму. Враховуючи те, що до вечора (понеділка – ред.) ні відповіді, ні виправлення не відбулось, було надіслано офіційного листа до Уряду Іспанії, а саме до Державного Секретаріату комунікацій щодо невідкладного виправлення зображення території Криму відповідно до міжнародних норм і документів», - повідомив Юрій Чопик.

Він зазначив, що це - «ще один наявний приклад агресивної пропагандистської політики Росії по всіх напрямках і по всьому світу».

Чопік додав, що голова іспанського уряду Педро Санчес «раніше відповідав на наші запити і твердо заявляв, що Іспанія підтримує територіальну цілісність України, підтримує Раду Європи у питанні санкцій за порушення міжнародного права, але Росія через інші канали продовжує свою брехливу, цинічну пропаганду».

У вівторок ввечері на сайті іспанського мовника зображення було вже коректним. «Український Крим на карті, як і повинно бути, належить Україні», - написав у соцмережі Юрій Чопик.

Як повідомлялося, у понеділок іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку щодо поширення коронавірусної хвороби у світі, на якій анексований Крим позначено як частину РФ.

17 червня перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила у Facebook, що іспанська телекомпанія RTVE, яка в інфографіці позначила окупований Крим частиною Росії, виправила помилку.

Перед цим Джапарова акцентувала: «Такі явища є неприпустимими. Посольство України в Мадриді вже звернулося до RTVE та МЗС Іспанії з вимогою виправити».

Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.