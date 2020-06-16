Іспанський телеканал опублікував інтерактивну карту з

Іспанський телеканал опублікував інтерактивну карту з "російським" Кримом

Укрінформ
Іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку щодо поширення коронавірусної хвороби у світі, на якій анексований Крим позначено як частину РФ.

Про це повідомляє сайт RTVE.

Зокрема, якщо на інтерактивній мапі Крим позначений тим самим кольором, що й РФ.

Раніше французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світі. При цьому Крим на цій карті позначений як російська територія.

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Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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