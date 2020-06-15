У Польщі випускні іспити здають 70 учнів шкіл з українською мовою навчання

У Польщі минулого тижня розпочався період випускних іспитів, які цьогоріч здають 70 учнів шкіл з українською мовою навчання.

Про це повідомляє «Наше слово».

«Іспити на атестат зрілості складають 70 цьогорічних випускників шкіл з українською мовою навчання у Польщі (стільки ж, скільки й торік). У Білому Борі є 12 таких учнів, у Ґурові-Ілавецькому – 32, у Перемишлі – 10, у Ліґниці – 16. Як і раніше, в окремих випадках іспити складатимуть також минулорічні випускники, які хочуть покращити оцінки з певних предметів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у Польщі цей період називається «матуральний марафон» (пол. «maraton maturalny», від «matura» – випускні іспити, відповідник зовнішнього незалежного оцінювання в Україні). Минулого року, коли відбувався страйк вчителів, були застереження щодо того, чи встигнуть учні підготуватися до екзаменів. А цьогоріч – через пандемію коронавірусу, у зв’язку з якою випускники мусили навчатися дистанційно – побоювання є ще більшими. Незважаючи навіть на те, що усних іспитів не буде.

Тритижневий період екзаменів розпочався 8 червня іспитом із польської мови. Окрім цього, учні здаватимуть математику та іноземну мову. Також кожен повинен обов’язково скласти щонайменше один іспит на розширеному рівні.

Учні шкіл, у яких проводилося навчання мови для меншин, мусять обов’язково скласти іспит із цього предмету. Для українців це буде 29 червня, тобто на місяць пізніше, ніж торік.

Слід згадати, що цей іспит можуть складати також діти, які не є учнями українських шкіл, але відвідували, наприклад, пункт навчання української мови: торік двоє випускників склали таким чином усний екзамен у школі в Ліґниці. Цьогоріч немає ані таких учнів, ані також випускників, які складали би в українських ліцеях матуру з лемківської мови (рік тому їх також було двоє).

Учні, що є громадянами України та приїхали до Польщі на іспити, мусили проходити 14-денний карантин. Так, школа у Ґурові-Ілавецькому забезпечила тестами на коронавірус своїх 15 приїжджих випускників – їхні результати виявилися негативними.

Як зазначається, цьогорічні іспити дещо відрізняються від тих, до яких звикли місцеві школярі. Усе – через пандемію коронавірусу. Згідно з рекомендаціями, підготовленими Центральною екзаменаційною комісією, учні мусять приходити на іспити у масках. Зняти їх можна буде, лише зайнявши місця у залі. Маски повинні одягати також члени комісії, які хочуть підійти до випускника. Столи повинні стояти мінімум за 1,5 метра один від одного, а біля головного входу та в кабінетах мають бути дезінфектори.

Матуристи зі школи ім. Маркіяна Шашкевича у Перемишлі

Проте не це найбільше турбує директорів шкіл, вчителів та учнів.

«Випускники тішилися, що цього року, на відміну від 2019, коли тривав страйк учителів, все буде нормально. Ніхто не сподівався, що цей рік виявиться чи не гіршим», – говорить директорка Комплексу загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання №4 ім. Богдана-Ігоря Антонича у Ліґниці Анна Гаврильчак-Маланчак.

Очільники українських навчальних закладів зазначають: протягом першого місяця дистанційного навчання учні були вмотивованими та активними, але з кожним днем, коли точної інформації про дати іспитів не з’являлося, ця мотивація зменшувалася.

«Це ненормальна ситуація. Випускники не могли зустрічатися з учителями й готуватися до іспитів. Через онлайн-навчання і самі діти, і ми не знаємо, чого сподіватися. Усі налякані. Цьогорічні іспити – це великий «знак питання» для усіх», – каже директорка Комплексу шкіл з українською мовою навчання Марія-Ольга Сич.

Щоправда, у травні у школах почалися консультації, проте тоді в учнів 4 класів ліцеїв уже закінчилося навчання.

«Учні залишили школу у кінці квітня, іспити почалися через місяць. Така ситуація може мати великий вплив на їхні результати», – вважає Анна Гаврильчак-Маланчак.

Вона пояснює, що можливість та навіть обов’язок проводити безпосередні заняття з учнями вчителі мають лише від травня. Натомість раніше всі розраховували на те, що повторювати матеріал перед іспитами випускники будуть у квітні. Пандемія великою мірою це унеможливила.

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Цьогорічні випускники матимуть лише письмові іспити. Багато хто хоче складати їх на розширеному рівні – це набагато важче, але дає більше балів при вступі до вищих навчальних закладів. Матура великою мірою визначає, де випускник може продовжити навчання. Самі учні усвідомлюють, що сьогодні цінуються точні науки, бо ринок праці має більше вакансій для випускників технічних напрямків. Проте вони обережні у виборі напрямів навчання.

«Торік всі охоче розповідали, куди хочуть вступити. Зараз діти більш стримані, не хочуть говорити про це. Усе залежить від результатів іспитів. Наші учні мають план «А» та план «Б»», – пояснює Анна Гаврильчак-Маланчак.

Випускники, які не складуть іспити або матимуть низькі оцінки, наступного року зможуть повторити спробу. А результати нинішньої матури будуть відомі до 11 серпня.

Фото: Кася Комар-Мацинська