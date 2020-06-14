В Анталії склали іспити 22 вихованці Української суботньої школи

Свято завершення навчального року відбулося в Українській суботній школі при Середземноморському об’єднанні українців Анталії, де навчання проходить за програмою Міжнародної української школи (МУШ).

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Це здобуток спільний - і дітей, і батьків, які, враховуючи специфіку, забезпечували можливість навчатися. Вітаю з чудовими результатами», - звернувся до присутніх консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

В Анталії склали іспити 22 вихованці Української суботньої школ / Фото надані Консульством України в Анталії

Голова громади Наталя Караджа та вчителі організували для дітей свято Останнього дзвоника та розважальну програму. Дітям вручили подарунки, батькам - листи подяки.

«Смачний бранч, прохолодний та лагідний басейн, приємні подарунки, їзда на конях...саме так розпочались літні канікули у дітей. Бажаємо гарного відпочинку нашим учням та усім без винятку батькам», - написала Караджа у Facebook.

22 дітей першого і другого класів склали іспити та переведені до наступного класу. «Цього року вчителі МУШ відзначили вищий рівень підготовки порівняно з минулим роком. Дуже пишаємося дітками, їхніми стараннями та результатами. Це дійсно досягнення, адже навчання відбувається у суботу та неділю. І діти, і батьки мають організовуватися відповідно до цього графіка», - розповіла мама однієї з учениць Марина Озель.

Складності організації навчального процесу додавали обмежувальні карантинні заходи в країні. Іспити відбувалися по скайпу шляхом спілкування із вчителями МУШ.