Виставка «Космос Емми Андієвської» запрошує любителів українського мистецтва

Виставка «Космос Емми Андієвської» запрошує любителів українського мистецтва

Фото, відео
Укрінформ
Поціновувачів сучасного українського мистецтва запрошують на виставку робіт української художниці Емми Андієвської, що триває в Хмельницькому художньому музеї.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«В експозиції представлено кілька десятків живописних робіт з колекції Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Серед них, зокрема, унікальні картини з доповненою реальністю», - йдеться у повідомленні.

В Хмельницькому художньому музеї привітали культурну громаду з першим після послаблення карантину вернісажем – виставкою культової української художниці «Космос Емми Андієвської», що відбулася в рамках національного проєкту «Дифузія». «Художниця є справжньою патріоткою України, її творчим рупором, попри те, що з раннього дитинства проживає за межами Батьківщини», - йдеться у дописі.

На представлених полотнах – фантастичні світи, які мисткиня наповнює яскравими, надзвичайними «мешканцями» зі своїми емоціями та характерами.

Як зазначається, культурно-мистецький проект «Дифузія», ініційований Музеєм сучасного українського мистецтва Корсаків, приурочений до 30-річчя відновлення незалежності України і має на меті продемонструвати світові актуальність, високу професійність та автентичність українського мистецтва, талановитість і творчий потенціал української нації.

Проєкт також націлений на сприяння  розвитку мистецтва у різних регіонах України та посилення взаємодії і співпраці між музейними інституціями, йдеться на сторінці події в Facebook.

Проєкт «Дифузія» раніше успішно реалізували вже тричі: у Львові з виставками творів Миколи Кумановського та Емми Андієвської, та у Івано-Франківську з її ж творами.

Виставка триватиме упродовж двох місяців, повідомила в соцмережі керуючий партнер в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків Леся Корсак.

Як зазначається, Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року в Донецьку. Від 1943 року перебуває за межами України. Американська громадянка, мешкає в Німеччині. Член ПЕН-клубу, Спілки професійних митців Німеччини, Національної Спілки письменників України, лауреат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003 р.) та премії «Тетяни та Омеляна Антоновичів» (2018 р.).

У 2018 році Емма Андієвська отримала Національну премію ім. Тараса Шевченка в номінації «Література».

В 2019 році великий обсяг творів нею передано до Музею Сучасного Українського мистецтва Корсаків.

Мистецтво художниці прикрашає колекції провідних музеїв світу. Емма Андієвська є автором двадцяти дев'яти поетичних збірок, п'яти книжок короткої прози, трьох романів та понад дев'яти тисяч картин. Художні виставки художника проходили в США, Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Україні та Швейцарії.

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Фото: Антон Буга, Хохм Хмельницький Художній Музей, Леся Корсак

Відео: МТРК «Місто»

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