Виставка «Космос Емми Андієвської» запрошує любителів українського мистецтва

Поціновувачів сучасного українського мистецтва запрошують на виставку робіт української художниці Емми Андієвської, що триває в Хмельницькому художньому музеї.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«В експозиції представлено кілька десятків живописних робіт з колекції Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Серед них, зокрема, унікальні картини з доповненою реальністю», - йдеться у повідомленні.

В Хмельницькому художньому музеї привітали культурну громаду з першим після послаблення карантину вернісажем – виставкою культової української художниці «Космос Емми Андієвської», що відбулася в рамках національного проєкту «Дифузія». «Художниця є справжньою патріоткою України, її творчим рупором, попри те, що з раннього дитинства проживає за межами Батьківщини», - йдеться у дописі.

На представлених полотнах – фантастичні світи, які мисткиня наповнює яскравими, надзвичайними «мешканцями» зі своїми емоціями та характерами.

Як зазначається, культурно-мистецький проект «Дифузія», ініційований Музеєм сучасного українського мистецтва Корсаків, приурочений до 30-річчя відновлення незалежності України і має на меті продемонструвати світові актуальність, високу професійність та автентичність українського мистецтва, талановитість і творчий потенціал української нації.

Проєкт також націлений на сприяння розвитку мистецтва у різних регіонах України та посилення взаємодії і співпраці між музейними інституціями, йдеться на сторінці події в Facebook.

Проєкт «Дифузія» раніше успішно реалізували вже тричі: у Львові з виставками творів Миколи Кумановського та Емми Андієвської, та у Івано-Франківську з її ж творами. Виставка триватиме упродовж двох місяців, повідомила в соцмережі керуючий партнер в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків Леся Корсак.

Як зазначається, Емма Андієвська народилася 19 березня 1931 року в Донецьку. Від 1943 року перебуває за межами України. Американська громадянка, мешкає в Німеччині. Член ПЕН-клубу, Спілки професійних митців Німеччини, Національної Спілки письменників України, лауреат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2003 р.) та премії «Тетяни та Омеляна Антоновичів» (2018 р.).

У 2018 році Емма Андієвська отримала Національну премію ім. Тараса Шевченка в номінації «Література».

В 2019 році великий обсяг творів нею передано до Музею Сучасного Українського мистецтва Корсаків.

Мистецтво художниці прикрашає колекції провідних музеїв світу. Емма Андієвська є автором двадцяти дев'яти поетичних збірок, п'яти книжок короткої прози, трьох романів та понад дев'яти тисяч картин. Художні виставки художника проходили в США, Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Україні та Швейцарії.

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Фото: Антон Буга, Хохм Хмельницький Художній Музей, Леся Корсак

Відео: МТРК «Місто»