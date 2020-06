В США показали інсталяцію Лесі Марущак з проєкту про Голодомор та інтернованих українців

Центр образотворчого мистецтва Turchin Center for the Visual Arts міста Бун (штат Північна Кароліна) влаштував онлайн-трансляцію шовкової інсталяції канадської мисткині українського походження Лесі Марущак.

Відео викладене на сторінці центру в Facebook.

Упродовж години інсталяцію під назвою «White Shadows» («Білі тіні») 10 червня могли побачити онлайн усі охочі. Вона представляє собою портретні зображення на шовку, вільно прикриплені до стелі.

Інсталяція є однією з двох, представлених в рамках проєкту Лесі Марущак «Maria & OH CANADA: Where The Land Is Free», який експонується на виставці в Turchin Center for the Visual Arts, зазначається на сайті центру.

«Ці інсталяції - відгук мисткині на історичні події, що позначили її ідентичність як канадки українського походження: Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні та перше в Канаді інтернування етнічних груп (зокрема й значної кількості українців) у 1914-1920 роках», - йдеться на сайті Turchin Center for the Visual Arts.

На сайті Turchin Center for the Visual Arts також представлений відеоогляд виставки Лесі Марущак «Maria & OH CANADA: Where The Land Is Free», яка триватиме до 1 серпня.

Леся Марущак є відомою фотографинею. Світлини мисткині експонувалися на виставках в США, Канаді, Швеції, Кореї та в країнах Європи. Її роботи також включають скульптуру, живопис, перфоманс, кіно та літературу. Чимало витворів Лесі Марущак знаходяться в колекціях. Зокрема, вони є в відомих американських музеях (Metropolitan Museum of Art, Phoenix Art Museum), університетах і наукових центрах ( Stanford University, Athenaeum, Columbia University, Thomas J. Dodd Research Center), бібліотеці Конгресу США.

Як повідомляв Укрінформ, «Марія» - це один зі складників великої мультимедійної арт-інсталяції, що пов’язана з мобільним меморіальним простором. Проєкт присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-33 рр. У центрі уваги - портрет юної дівчини Марії, якій вдалося вижити і перебратися в Канаду, у той час як мільйони людей загинули. Окрім книги, у проєкті представлені також виставка зображень та інсталяцій, фільм і серія лекцій.

У травні 2019 року художня книга Лесі Марущак «Марія» здобула найвищу нагороду на Міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві, а також увійшла до кінцевого списку на Афінському фестивалі фотокниг та престижному Prix du livre, Recontres d'Arles.

Проєкт «Марія» також був представлений в Парижі у рамках рамках ParisArtistes та престижної фотовиставки Objectif FEMMES 4-6 жовтня 2019 року.

Світовий конґрес українців надав патронат проекту «Марія».

Фото: Turchin Center for the Visual Arts

Відео: Turchin Center for the Visual Arts, Craig Dillenbeck