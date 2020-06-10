Діаспора вітає можливість лібералізації візового режиму між Україною та Австралією
Про це йдеться у заяві на сайті СУОА.
«Союз українських організацій Австралії (СУОА) вітає рішення України розглянути можливість лібералізації візового режиму для туристів з Австралії, Нової Зеландії, Китаю та ОАЕ», - йдеться в заяві.
Як зазначається, СУОА вже деякий час співпрацює з Міністерством закордонних справ України та Офісом Президента з цього питання.
«СУОА розглядає Україну як винятковий туристичний напрямок з точки зору наявності історичних місць, культури, розваг, кухні та вартості», - зазначається у заяві і додається, що зараз слушний час для лібералізації візового режиму.
В СУОА також повідомили, що Союз українських організацій Австралії закликав австралійський уряд також розглянути можливість послаблення візового режиму для громадян України.
На думку співголови СУОА Стефана Романіва, Україна в результаті отримає велику користь в економічній, соціальній сферах та просуванні культурної дипломатії.
Стефан Романів додав, що «СУОА продовжить співпрацю з українським та австралійським урядами у намаганні віднайти підхожий результат» у питанні лібералізації візового режиму.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Хмельниччині 3-4 червня повідомив, що пропонуватиме Міністерству закордонних справ провести візову лібералізацію для країн, громадяни яких прагнуть приїхати в Україну для туризму.
За словами Зеленського, візи можуть бути скасовані, зокрема, для громадян арабських країн, Австралії, Нової Зеландії, Китаю.