Діаспора вітає можливість лібералізації візового режиму між Україною та Австралією

Діаспора вітає можливість лібералізації візового режиму між Україною та Австралією

Укрінформ
Союз українських організацій Австралії (СУОА) вітає наміри України розглянути можливість лібералізації візового режиму для туристів з ряду країн, зокрема Австралії.

Про це йдеться у заяві на сайті СУОА.

«Союз українських організацій Австралії (СУОА) вітає рішення України розглянути можливість лібералізації візового режиму для туристів з Австралії, Нової Зеландії, Китаю та ОАЕ», - йдеться в заяві.

Як зазначається, СУОА вже деякий час співпрацює з Міністерством закордонних справ України та Офісом Президента з цього питання.

«СУОА розглядає Україну як винятковий туристичний напрямок з точки зору наявності історичних місць, культури, розваг, кухні та вартості», - зазначається у заяві і додається, що зараз слушний час для лібералізації візового режиму.

В СУОА також повідомили, що Союз українських організацій Австралії закликав австралійський уряд також розглянути можливість послаблення візового режиму для громадян України.

На думку співголови СУОА Стефана Романіва, Україна в результаті отримає велику користь в економічній, соціальній сферах та просуванні культурної дипломатії.

Стефан Романів додав, що «СУОА продовжить співпрацю з українським та австралійським урядами у намаганні віднайти підхожий результат» у питанні лібералізації візового режиму.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки на Хмельниччині 3-4 червня повідомив, що пропонуватиме Міністерству закордонних справ провести візову лібералізацію для країн, громадяни яких прагнуть приїхати в Україну для туризму.

За словами Зеленського, візи можуть бути скасовані, зокрема, для громадян арабських країн, Австралії, Нової Зеландії, Китаю.

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