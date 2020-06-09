Консульство України в Сан-Паулу відновило звичайний режим роботи

У Консульстві України у м. Сан-Паулу відновлено звичайний режим роботи, прийом громадян - виключно за попереднім записом.

Про це повідомляється на сайті консульської установи.

«З 1 червня 2020 року Консульством України у м. Сан-Паулу відновлено звичайний режим роботи. Прийом громадян для вчинення консульських дій відбувається виключно за попереднім записом: gc_brsp@mfa.gov.ua / (+55 11 ) 4371-94-50», - йдеться у повідомленні.

З метою запобігання поширенню хвороби COVID-19, у консульстві просять відвудувачів неухильно дотримуватися ряду правил.

Зокрема, прийом громадян відбувається виключно за попереднім записом; входити до приміщення виключно по одній особі; використовувати захисну маску для обличчя, яка надійно прикриває органи дихання.

Тих, хто звертається до консульства, просять також заздалегідь готувати та впорядкувати необхідні для прийому документи, включно з достатньою кількістю копій; мати при собі ручку для підпису необхідних документів; у разі відсутності необхідного пакету документів, відвідувач має залишити приміщення відділу, повторно підготувати документи належним чином та здійснити новий запис на прийом.

Перебувати у приміщенні Консульства заборонено: супроводжуючим особам (за винятком надання послуг дітям або особам, які не можуть пересуватися самостійно); лише для отримання консультації (консультації надаються винятково дистанційно- gc_brsp@mfa.gov.ua / (+55 11 ) 4371-94-50 ); з будь-якою їжею чи напоями.

Зазначається, що наведені правила та обмеження впроваджені з метою загальної безпеки та боротьби з поширенням пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, в світі з початку епідемії COVID-19 виявили у 7 млн 199 тисяч 306 людей, з них 408 734 померли та 3 млн 536 тисяч 274 одужали, свідчать дані ресурсу Worldometers.

Бразилія посідає друге місце за кількістю інфікованих: коронавірус підтвердили у понад 710 тисяч людей. Летальних випадків зафіксували 37 312, водночас одужали понад 325 тисяч людей.

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу досі лідирують США. Там COVID-19 вже підтвердили у понад 2 млн людей. З них 773 480 пацієнтів одужали, а 113 055 — померли від ускладнень. У країні лікується ще понад мільйон людей.