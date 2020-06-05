Статус закордонного українця отримала мешканка Алмати

Валентина Кувичко з Казахстану отримала статус закордонного українця.

Про це повідомило Посольство України в Казахстані на своїй сторінці в Facebook.

«Щиро вітаємо пані Валентину Кувичко з м.Алмати з отриманням статусу закордонного українця», - зазначили в дипустанові.

У посольстві додали, що «українська діаспора Республіки Казахстан є однією з найактивніших у світі, залишаючись невід’ємною частиною держави Україна».

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Як нагадали у дипвідомстві, відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України, досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України, мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.

Детальніше про це можна дізнатися за посиланням.