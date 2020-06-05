Українських освітян Казахстану запрошують до участі в проєкті для діаспори

Українських освітян Казахстану запрошують долучитися до проєкту «Портал «Український освітній всесвіт», який реалізує Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка».

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Казахстані.

«Шановні українські освітяни Казахстану, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою запрошує вас до участі у проєкті «Портал «Український освітній всесвіт» (інтерактивна карта та форум закордонних українознавчих освітніх закладів)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтерактивна карта українознавчих студій стане першим у світі інернет-порталом, на якому буде розміщено інформацію про діяльність українознавчих закладів у світі – вищих українознавчих студій, культурних центрів, українознавчих суботніх і недільних шкіл (школи вихідного дня), садочків.

Як зауважується, «вже зараз ви маєте унікальну можливість стати учасниками проєкту, подавши інформацію про Ваш освітній заклад, який з'явиться на Порталі одним із перших!».

Для цього потрібно лише заповнити онлайн-форму: для українознавчих шкіл - https://forms.gle/16QUpFH38zqcaNgF8, для українознавчих вищих студій - https://forms.gle/4JTRcbrXj1UjzoU88.

Повідомляється, що портал «Український освітній всесвіт» - це комунікативна платформа для українських освітян; унікальна можливість спільнодіяти; форум, де вас почують освітяни із всього світу.

Це також майданчик для обміну досвідом і напрацьованими матеріалами; можливість творення спільних авторських колективів; потужне джерело інформації про діяльність українознавчих закладів у світі та база їхніх контактів; ефективний доступ до оголошень, анонсів, повідомлень.

Зазначається, що «бути представленим на порталі – це, зокрема, можливість бути частиною великої освітянської спільноти».

З будь-яких запитань щодо проєкту можна писати на електронну скриньку: vsesvit.miok@gmail.com.

Раніше МІОК на своїй сторінці у Facebook повідомив про старт цього важливого проєкту і запросив українознавчі освітні заклади у світі долучатися.

Над реалізацією проєкту «Український освітній всесвіт» наразі активно працює колектив МІОК.

Серед фундаторів ініціативи - Українська світова фундація; Кредитна спілка «Будучність»; Українська каса Дежарден в Монреалі; Українська школа «Веселка» в Нідерландах; Українська школа при церкві св. Володимира в Парижі тощо.

Парнери проєкту – Світовий конґрес українців, МЗС України, Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО), Пасторально-міграційний відділ УГКЦ, Cвітова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) Світового конґресу українців.

Детальніше про проєкт можна дізнатися, зокрема, за посиланням та на сторінці в Facebook.

Фото: lpnu.ua, Український освітній всесвіт - МІОК в Facebook