Ірена Карпа розповість про карантин у Франції
Про це повідомляється на сторінці зустрічі у Facebook.
«Четверта зустріч – “Дорога Ірено, розкажи, як там у вас у Франції” – відбудеться 4 червня, у четвер, о 18:00», - йдеться у повідомленні.
Карпа розповість про особистий досвід життя в карантині, поточну ситуацію навколо COVID-19 у Франції, зокрема, про ті аспекти, які стосуються жінок, їхніх потреб та допомоги від держави тощо.
Модеруватиме розмову керівниця проєкту “Жінки проти пандемії”, журналістка Ірина Виртосу.
Для участі в розмові необхідно зареєструватися.
Серія онлайн-кав’ярень відбудеться в межах кампанії “Жінки проти пандемії” за підтримки Українського жіночого фонду. Головними героїнями є українки, які мешкають в різних країнах світу.
Відповідальність за думки, озвучені під час зустрічей, несуть виключно Центр прав людини ZMINA та запрошені учасниці.
Фото з відкритих джерел, Facebook-сторінка заходу