Ірена Карпа розповість про карантин у Франції

В межах серії онлайн-кав’ярень "Дорога, розкажи, як там у вас" Центр прав людини ZMINA запрошує на онлайн розмову з українською письменницею, солісткою гурту QARPA Іреною Карпою, яка зараз живе у Парижі.

Про це повідомляється на сторінці зустрічі у Facebook.

«Четверта зустріч – “Дорога Ірено, розкажи, як там у вас у Франції” – відбудеться 4 червня, у четвер, о 18:00», - йдеться у повідомленні.

Карпа розповість про особистий досвід життя в карантині, поточну ситуацію навколо COVID-19 у Франції, зокрема, про ті аспекти, які стосуються жінок, їхніх потреб та допомоги від держави тощо.

Модеруватиме розмову керівниця проєкту “Жінки проти пандемії”, журналістка Ірина Виртосу.

Для участі в розмові необхідно зареєструватися.

Серія онлайн-кав’ярень відбудеться в межах кампанії “Жінки проти пандемії” за підтримки Українського жіночого фонду. Головними героїнями є українки, які мешкають в різних країнах світу.

Відповідальність за думки, озвучені під час зустрічей, несуть виключно Центр прав людини ZMINA та запрошені учасниці.

Фото з відкритих джерел, Facebook-сторінка заходу