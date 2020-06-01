Освітян діаспори запрошують на вебінар про українську мову

Cвітова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР) Світового Конґресу Українців (СКУ) у співпраці з Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК) запрошує на наступний вебінар з використання онлайн ресурсів для дистанційного навчання.

Про це повідомляється на сторінці СКУ у Facebook.

Темою онлайн заходу є «Підручник з української мови як іноземної (В2-С1) "Ключ до України: міста і люди"». Вебінар відбудеться 1 червня – 9:00 – Торонто/16:00 – Київ.

Його проводитимуть викладачки української мови, старші наукові співробітниці МІОК (НУ «Львівська політехніка») Оксана Трумко та Оксана Горда.

Зареєструватися можна за посиланням.

Даний захід є одним із серії вебінарів з використання онлайн ресурсів для дистанційного навчання.

Фото: Facebook/Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців