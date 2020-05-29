Спейрейс «SkyUp» забере українців з Саудівської Аравії та Оману 11 червня – посольство

Посольство України в Саудівській Аравії повідомило про домовленість з авіакомпанією «SkyUp» щодо здійснення спеціального комерційного рейсу за маршрутом Київ-Ер-Ріяд-Маскат-Київ 11 червня 2020 року.

Про це йдеться на сайті дипустанови.

«Шановні громадяни України, які перебувають у Саудівській Аравії та Омані! Інформуємо про досягнуту домовленість Посольства з авіакомпанією «SkyUp» стосовно здійснення спеціального комерційного рейсу за маршрутом Київ-Ер-Ріяд-Маскат-Київ 11 червня 2020 року», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляється, квитки доступні за посиланнями: на рейс Ер-Ріяд-Київ – тут, на рейс Маскат-Київ – тут.

У посольстві звернули увагу на відновлення внутрішнього авіасполучення у Саудівській Аравії, починаючи з 31 травня 2020 року.

Громадян України, які перебувають у Султанаті Оман та потребують сприяння в оформленні дозволів на трансфери з міст проживання до аеропорту м.Маскат, в дипустанові попросили звертатися на електронну адресу Посольства України в Саудівській Аравії emb_sa@mfa.gov.ua після придбання квитка.

Як повідомлялося, Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.