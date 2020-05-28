МАУ здійснить спецрейси зі США до Києва 3 та 9 червня – посольство

Посольство України в США повідомило про здійснення комерційних спецрейсів авіакомпанією МАУ з Нью-Йорка та Маямі до Києва 3 та 9 червня відповідно.

Інформацію розміщено на сторінці дипустанови в Facebook.

«МАУ здійснить наступні спеціальні комерційні рейси зі США: 3 червня - Нью-Йорк – Київ, 9 червня - Маямі – Київ», - йдеться у дописі.

Як зазначається, продаж квитків відкрито на сайті МАУ за посиланням: https://www.flyuia.com/ua/ua/home.

У посольстві зауважили, що у пошуку потрібно обрати місце відправлення - Нью-Йорк, аеропорт Дж.Кеннеді (New York, JFK) або Маямі, аеропорт MIA (Miami International Airport).

У диппредставництві звернули увагу потенційних пасажирів на те, що під час придбання авіаквитків обов’язковою вимогою є надання згоди до перетину державного кордону України на проведення обсервації або самоізоляції з використанням електронного сервісу «Дій вдома» (на вибір).

На сторінці посольства також зазначається, що станом на 26 травня було здійснено 9 спецрейсів зі США до Києва, організованих українською стороною в період карантинних обмежень, які повернули наших громадян на батьківщину.

Зокрема, як повідомляв Укрінформ, в період з початку пандемії коронавірсу і по 29 квітня зі США було евакуйовано майже 1,2 тис. громадян України чотирма авіарейсами з Нью-Йорка, Вашингтона та Маямі, розповів кореспонденту Укрінформу Посол України в США Володимир Єльченко наприкінці квітня.

Як повідомлялося, Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.