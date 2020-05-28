Спецрейс Париж–Київ для повернення українців затверджений на 8 червня – посольство

Спеціальний рейс Париж-Київ авіакомпанії МАУ має відбутися 8 червня, квитки вже доступні для бронювання.

Про це йдеться на сайті Посольства України у Франції.

«Повідомляємо про затвердження спеціального рейсу авіакомпанії МАУ, квитки на який вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії: Спеціальний рейс PS 1128 Париж CDG - Київ KBP, 08 червня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

У дипустанові також нагадали про зміни умов самоізоляції/обсервації в Україні.

«Постановою Кабінету міністрів України №291 від 22.02.2020 року, крім продовження карантинних заходів до 11 травня, було внесено важливі зміни до постанови №211 від 11.02.2020. Актуальна редакція постанови №211 від 11.03.2020 року доступна за посиланням: https://bit.ly/211-11032020.

Нова редакція постанови, зокрема, надає громадянам, які повертаються з-за кордону, вибір між обов'язковою обсервацією на 14 днів у визначеному закладі, або обов'язковою самоізоляцією на 14 днів з використанням додатку «Дій вдома» від Міністерства цифрової трансформації», - йдеться у повідомленні.

Бланки заяв для обсервації/самоізоляції можна переглянути тут.

Тих, хто планує проходити обов’язкову обсервацію у закладі, посольство просить невідкладно про це повідомити.

Особи, які планують проходити самоізоляцію з використанням додатку «Дій вдома», мають завантажити його на смартфон перед вильотом. Детальніше про це – тут.

Ознайомитися з інформацією щодо функціонування додатку можна за цим посиланням: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-pracyuye-zastosunok-dij-vdoma.

Крім того, в посольстві поінформували про чинні обмеження на переміщення Францією. «Залізничне сполучення у Франції все ще обмежене, але залишається певна кількість рейсів між великими містами та Парижем на всіх напрямках. Залізничні квитки можна забронювати на сайті SNCF.

Також на деяких напрямках діє авіасполучення (Тулуза, Монпельє, Марсель, Ніцца, тощо)», - йдеться у повідомленні.

Детальніше про роботу місцевого громадського транспорту та обмежень у години пік – тут.

Наголошується, що в громадському транспорті обов'язкове носіння захисної маски.

Як повідомлялося, від початку карантину у Франції за сприяння Посольства України в умовах карантинних обмежень через пандемію коронавірусу на батьківщину повернулися 4194 громадянина України 18-ма спецрейсами. Про це власному кореспонденту Укрінформу 22 травня повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

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Кабмін з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.