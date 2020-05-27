Майже 19 тисяч українців звернулися по допомогу в рамках програми «Захист» - МЗС

По допомогу до закордонних дипломатичних установ України у зв’язку з поширенням коронавірусу та у рамках програми «Захист» вже звернулися 18 985 громадян.

Про це повідомляється на сторінці «Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України» у Facebook.

Також зазначається, що станом на вечір 26 травня 143 українці за кордоном лікуються від коронавірусної хвороби.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, найбільше інфікованих українців в Італії — 121. 7 інфікованих у Чехії, 4 — у Росії, 3 — в Австрії, 2 — у Швеції та по одному — в Ірландії, Молдові, Таїланді, Уругваї, Німеччині та на Мальті.

Зазначається, що загалом за кордоном одужали 78 українців та 9 померли від ускладнень.

Як повідомлялося, Україна з 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте, на приватному автомобілі або пішки його можна перетинати.

Закордонні дипломатичні установи України розгорнули спеціальну програму «Захист» для українців, які після закриття українського кордону залишаються поза межами Батьківщини.

Станом на ранок 27 травня у світі зафіксовано 5 684 803 випадків коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужало та 352 225 загинуло.

Фото: Укрінформ, Facebook/Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України