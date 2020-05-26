З Іраку в Україну повернулися більше 90 осіб – посольство

Понад 90 осіб, серед яких вагітні жінки та діти, прибули в понеділок в Україну з Іраку рейсом авіакомпанії «Bravo Airways» («Браво Ейрвейз»).

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Іраку.

«25 травня рейсом української авіакомпанії «Браво Ейрвейз» в Україну повернувся 91 пасажир, які понад два місяці не мали такої змоги через карантинні обмеження, запроваджені урядами України та Іраку у зв’язку з пандемією коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цією можливістю скористались громадяни України, серед яких вагітні жінки та діти, а також декілька іракських громадян з посвідками на проживання в Україні, які повернулись до своїх сімей.

У посольстві зауважили, що повернення відбулося з дотриманням карантинних вимог, визначених Кабінетом міністрів України.

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Як повідомлялось, кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на вечір 26 травня становить 5 637 525 випадків, включаючи 349 301 летальних, 2 404 977 людей одужало.