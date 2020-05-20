Українці в Туреччині зняли відеоролик про вишиванку

Представники української громади Туреччини зняли зворушливий ролик до Дня вишиванки, в якому йдеться про значення прикрашеної вишивкою сорочки як оберега для кожного українця.

Про ідею та її втілення Укрінформу розповіла її організаторка, адміністратор Facebook-спільноти «Українці в Туреччині» Лейла Саваш.

«Підготовку почали за два тижні. В групі написала допис з пропозицією прочитати вірш разом. Бажаючих було настільки багато, що ми були змушені зупинити реєстрацію, коли кількість учасників досягла 30-ти», - розповіла активістка.

Вона нагадала, що на День вишиванки українці в Туреччині кожного року влаштовують активності: вдягають вишивані сорочки й зустрічаються в своїх містах на сніданках, пікніках тощо. В умовах карантину цього року це стало неможливим, і тому виникла ідея об’єднатися віртуально, щоб привітати всіх українців світу з цим святом.

Лейла Саваш додала, що знайти такого довгого вірша про вишиванку було важко, тому збирали з трьох різних поезій, аби всім вистачило по рядку.

«Ми хочемо, щоб українці, які живуть за кордоном, пам'ятали, хто вони і звідки, знали історію, культуру, традиції свого народу і своїм дітям передавали ці знання. Закликаємо спілкуватися українською, тому що мова має велике значення. Саме тому у нашій Facebook-спільноті ми спілкуємося виключно рідною мовою», - додала Лейла Саваш.

Режисеркою ролику виступила її донька Ольга. Вона спочатку розсилала навчальне відео з рекомендаціями про те, що і як знімати, потім монтувала, вирівнювала звук тощо.

«Вийшло дійсно дуже зворушливо, всі наші учасники - представники української громади в Туреччині - гарно справилися: вірш звучить як на одному подиху. Ми навіть не очікували й дуже раді, що наше відео набрало стільки вподобань та поширень, і серед українських, і серед іноземних груп українців. Запрошуємо всіх долучатися і поширювати знання про Україну в світі», - закликала Лейла Саваш.

Відео: Лейла Саваш