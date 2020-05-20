Українців у Португалії запрошують долучитися до святкування Дня вишиванки

Посольство України в Португалії запросило місцевих українців продемонструвати свої вишиванки та дослідити власний родовід з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«День вишиванки завжди був яскравим, життєдайним та улюбленим святом мільйонів українців. Сподіваємося, і цього року разом зможемо зберегти красиву традицію та відповідальну місію – великою українською сім’єю одягати вишиті сорочки третього четверга травня (21 травня) в знак єдності та підтримки один одного», - йдеться у дописі.

Як зазначається, цього року організатори та засновники свята не проводитимуть масових заходів через пандемію COVID-19 та необхідність дотримання карантинних / медичних рекомендацій на період епідемії. Водночас, планується безліч безліч онлайн акцій на Facebook-сторінці.

«Закликаємо одягнути вишиванки у будь-яких умовах: вдома, якщо карантин триватиме, або на роботі в посткарантинний період», - запросили в посольстві.

Нагадується, що День вишиванки-2020 присвячується українській родині та родоводу. «Пандемія дала можливість зупинитись та осмислити, що насправді важливо – турбота про старше покоління та виховання освіченого, гуманного наступного. Закликаємо кожного скористатися нагодою перебування на карантині та дослідити власний рід. Формування дерева роду – не тільки захоплива справа, це вкрай важлива складова повернення історичної пам’яті цілого народу», - йдеться в дописі.

У посольстві запропонували розпитати у старших родичів про своїх прапрадідів, звідки вони родом, ким були і які насправді мали прізвища. «Ви відкриєте для себе багато несподіваних фактів про примусові переселення, зросійщення, участь у визвольній боротьбі, репресіях, втратах родини під час голодоморів. Разом з тим, ви відшукаєте у своїх родоводах і видатних науковців, лікарів, митців, військових – родичів, які насправді були героями свого часу», - зазначили в посольстві.

Зазначається, що День вишиванки 2020 – День родоводу присвячується видатним українським родинам, кілька поколінь яких робили значний внесок у розбудову української державності, культури, науки.

«Таким чином ми зможемо заповнити прогалини в інформаційному просторі і привернути увагу українців до того, що кожен український рід є частиною кореня, з якого виростає Україна.

Запрошуємо українців, які проживають в Португалії долучитись до створення свого дерева роду. А також запрошуємо публікувати фото з гештегом #деньвишиванкиденьродоводу, #деньвишиванки2020», - закликали в посольстві.

Афіші та шаблон дерева роду можна знайти тут.

Щоденні онлайн-ефіри «Культурні вечори» - за посиланням.

«Надсилайте цікаві історії про відомих та впливових українців закордоном, які зберігають свою українську ідентичність та відстоюють українські інтереси», - йдеться у дописі.