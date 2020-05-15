Чартерний рейс Шанхай-Київ для повернення українців планується на 17 травня – посольство

Посольство України в Китаї поінформувало про запланований на 17 травня чартерний рейс авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) за маршрутом Шанхай-Київ для повернення українських громадян на Батьківщину.

Про це йдеться на сайті дипустанови.

«Як уже повідомлялось Посольством, на 17 травня, у зв’язку з численними наполегливими зверненнями громадян, авіакомпанією «Міжнародні авіалінії України» заплановано спеціальний чартерний рейс за маршрутом Шанхай - Київ (вартість квитка – близько 6 500 юанів)», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві звернули увагу на те, що «після вказаної дати спеціальних чартерів із Китаю в Україну, швидше за все, більше не буде». «Наразі навряд чи можливо, з відомих причин, і спрогнозувати дату відновлення регулярного авіасполучення між Китаєм та Україною. Таким чином, на невизначений час єдиним варіантом повернення в Україну з КНР (крім рейсу МАУ 17 травня) залишатиметься транзит через Білорусь (вартість авіаквитка до Мінська – 16 800 юанів), який також може бути припинений у випадку подальшого погіршення епідеміологічної ситуації», - зауважили в посольстві.

З урахуванням викладеного, в дипустанові наполегливо рекомендують всім громадянам, які раніше висловлювали бажання повернутися з Китаю в Україну, але через припинення міжнародного авіасполучення не могли цього зробити, скористатися створеною для них можливістю та вже сьогодні придбати квитки на літак МАУ для повернення на Батьківщину.

Як зазначається, квитки на рейс доступні в продажі через мобільний додаток авіакомпанії або ж на її офіційному сайті. Консультації представників МАУ можна отримати через WeChat у групі «Embassy – back to Ukraine» (QR-код для вступу в групу додається).

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У посольстві нагадали, що cкористатися рейсом МАУ для повернення в Україну можуть не тільки громадяни України, але й іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні; іноземці, які є другим з подружжя або дітьми громадян України; деякі інші категорії осіб, визначені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 р. № 287-р.