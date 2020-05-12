В Україну чотирма літаками повернулися ще майже 600 громадян

Чотири пасажирські чартерні та спеціальні авіарейси оформили учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» із Баку, Лондона, Рима та Тель-Авіва.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Цими літаками із Баку, Лондона, Рима та Тель-Авіва в Україну прибуло майже 600 наших співвітчизників. Усі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття», - йдеться у повідомленні.

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Під час паспортного контролю охоронці кордону перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку «Дій вдома», який усі пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,8 тис. громадян.