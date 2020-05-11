В Україну евакуаційними рейсами повернулися ще понад 300 громадян

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» оформили евакуаційні рейси з ОАЕ та Вірменії більш як 300 пасажирів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Минулої доби, 10 травня, евакуаційними рейсами з ОАЕ та Вірменії прибуло більш як 300 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час оформлення авіарейсів з Шарджі та Єревану прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» здійснили температурний скринінг та опитування щодо стану здоров’я пасажирів.

Осіб з підвищеною температурою тіла чи скаргами на самопочуття серед прибулих не виявили. Для проходження карантину пасажири цих рейсів обрали самоізоляцію з допомогою додатку «Дій вдома».

Читайте також: Вісім літаків повернули в Україну ще понад пів тисячі громадян

Під час паспортного контролю охоронці кордону також перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку.

У ДПСУ зазначили, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд менш як 15,4 тисячі громадян.

Фото: ДПСУ