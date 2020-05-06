Українські дипломати передали з Угорщини захисні засоби для військових

Медична служба 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади в зоні проведення ООС отримала захисні засоби: маски, респіратори, рукавиці, окуляри, антисептики для рук і для поверхонь, а також захисні костюми.

Про це повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook.

Засоби були придбані за кошти, передані з ініціативи Посольства України в Угорщині Почесним генеральним консулом України в Сегеді Шандором Ровтом та Почесним консулом України в Шіофоку Золтаном Хорватом.

«Ми вдячні Почесному генеральному консулу України в Сегеді Шандору Ровту та Почесному консулу України в Шіофоку Золтану Хорвату за надані кошти. Окремо дякуємо представнику Капеланської служби ЗСУ отцю Ігорю Войтовичу, який організував придбання засобів у вітчизняних виробників та їх передачу на лінію фронту. Разом переможемо і коронавірус, і російську агресію», - наголосила посол України в Угорщині Любов Непоп.

Перше фото - з відкритих джерел, друге - МЗС України