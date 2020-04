З Чорногорії, Сербії та Північної Македонії повертається 51 українець – посольство

Понад 50 громадян України з Чорногорії, Сербії та Республіки Північна Македонія вирушили у вівторок, 28 квітня, до України автомобілями завдяки сприянню українських дипломатів.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чорногорії в Facebook.

«Завдяки успішній та злагодженій роботі Посольства України в Чорногорії, Посольства України в Республіці Північна Македонія, Посольства України в Республіці Сербія та Посольства України в Румунії, сьогодні до України рушило 13 машин з 51 громадянином України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до 31 українця, які сьогодні вранці у консульському супроводі залишили територію Чорногорії, приєднаються 9 українців з Республіки Північна Македонія та 11 українців з Республіки Сербія, які так само в консульському супроводі проїдуть територією Сербії та Румунії і вже сьогодні вночі мають дістатися Батьківщини.

У дипустанові побажали українцям та консулам щасливої та безпечної дороги і подякували колегам за активну допомогу та співпрацю.

Як додали в Посольстві України в Республіці Північна Македонія в Facebook, можливість повернутися в Україну 28 квітня громадянам була забезпечена в рамках програми «Захист» завдяки роботі Посольства з місцевими органами внутрішніх справ, а також координації з українськими дипустановами в Cербії та Румунії.

Фото: Embassy of Ukraine in Montenegro, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia в Facebook