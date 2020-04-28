Із Маямі літаком евакуювали 259 українців

Літаком рейсу «Маямі-Київ» зі США прибули 259 пасажирів, з яких майже половина – українські учні, які потрапили за океан за американською освітньою програмою FLEX.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Евакуаційний рейс зі Сполучених Штатів Америки був спеціально організований Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури. Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом з прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було. Додамо, що прикордонники під час здійснення контрольних процедур перебували в засобах індивідуального захисту, а ті, хто проводили відповідні формальності безпосередньо на борту літака, чи перевіряли заповнення пасажирами відповідних реєстраційних форм – ще й в захисних костюмах», - йдеться у повідомленні.

І хоча усі пасажири цього рейсу налаштовувалися на обов’язкову обсервацію, по прильоту в Україну у них з’явився вибір. Уряд України вніс зміни щодо порядку проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер охочі на два тижні можуть ізолюватися вдома за умови реєстрації в додатку «Дій вдома».

Евакуація українців з Маямі Фото: ДСНС

Пасажирам рейсу з Маямі, які надали перевагу не обсервації, а самоізоляції з використанням додатку, представники Мінінфраструктури надали допомогу в реєстрації. Загалом «Дій вдома» на свої гаджети встановили майже дві сотні пасажирів цього літака. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення цими особами інформації у додаток. Згодом ці пасажири вирушили на самоізоляцію за вказаною адресою. Решту осіб, які прибули зі США, відправили на обсервацію.

Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більше, ніж 211 тисяч летальних.