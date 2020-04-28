Із Маямі літаком евакуювали 259 українців
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Евакуаційний рейс зі Сполучених Штатів Америки був спеціально організований Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури. Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом з прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було. Додамо, що прикордонники під час здійснення контрольних процедур перебували в засобах індивідуального захисту, а ті, хто проводили відповідні формальності безпосередньо на борту літака, чи перевіряли заповнення пасажирами відповідних реєстраційних форм – ще й в захисних костюмах», - йдеться у повідомленні.
І хоча усі пасажири цього рейсу налаштовувалися на обов’язкову обсервацію, по прильоту в Україну у них з’явився вибір. Уряд України вніс зміни щодо порядку проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер охочі на два тижні можуть ізолюватися вдома за умови реєстрації в додатку «Дій вдома».
Евакуація українців з Маямі Фото: ДСНС
Пасажирам рейсу з Маямі, які надали перевагу не обсервації, а самоізоляції з використанням додатку, представники Мінінфраструктури надали допомогу в реєстрації. Загалом «Дій вдома» на свої гаджети встановили майже дві сотні пасажирів цього літака. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення цими особами інформації у додаток. Згодом ці пасажири вирушили на самоізоляцію за вказаною адресою. Решту осіб, які прибули зі США, відправили на обсервацію.
Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більше, ніж 211 тисяч летальних.