Кулеба подякував Конгресу українців Латвії за гуманітарну допомогу Прилуцькій лікарні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку голові Конгресу українців Латвії Миколі Павлюку за медичну гуманітарну допомогу для Прилуцької центральної районної лікарні.

Про це йдеться на сайті Посольства України в Латвійській Республіці.

«Як Посольство вже інформувало, у взаємодії з Конгресом українців Латвії на чолі з М.Павлюком та за сприяння латвійських неурядових організацій було зібрано медичну гуманітарну допомогу загальною вагою 1,5 тонни, яка 10 квітня силами Посольства була доставлена до Прилуцької центральної районної лікарні. З цього приводу міністр закордонних справ Д.Кулеба висловив щиру подяку голові Конгресу українців Латвії, а також відзначив його постійну принципову позицію з підтримки територіальної цілісності України в умовах російської агресії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після надходження вантажу Генеральний директор Прилуцької лікарні В.Колейко також надіслав листа подяки М.Павлюку.

Зі свого боку, голова Конгресу українців Латвії Микола Павлюк висловив вдячність усім, хто взяв участь у зборі допомоги. «У свою чергу, від імені Конгресу українців Латвії хочу висловити сердечну подяку всім добродійникам, які не залишаються байдужими та допомагають формувати наші гуманітарні вантажі для України. Окремо дякую Посольству України в Латвійській Республіці за допомогу у завантаженні й транспортуванні гуманітарної допомоги. Це дуже непросто в умовах міждержавних карантинних обмежень на пересування. Сподіваюсь і надалі на нашу тісну співпрацю з усіма вами», - сказав Микола Павлюк у коментарі кореспонденту Укрінформу.

Він нагадав, що Конгрес українців Латвії загалом відправів в Україну 46 вантажів гуманітарної медичної допомоги. До початку пандемії COVID-19 це були переважно засоби для людей із особливими потребами: різноманітні спеціальні пристрої, інвалідні візки різного типу, зручні милиці тощо.

«У 2014 році було відправлено 8 вантажних мікроавтобусів, потім у наступні роки - 37 великих фур. Останнього разу гумвантаж, тепер уже для боротьби з коронавірусом, відправили мікроавтобусом. Справа в тому, що в умовах карантинних обмежень на кордонах створилися багатокілометрові черги фур. Тому ми зараз вивчаємо логістичні тонкощі: чи можна відправляти фурами і взагалі які кордони зручніше перетинати», - додав Микола Павлюк.

У складі гумдопомоги - засоби індивідуального захисту, медичний одяг, халати, комплекти постільної білизни, дезінфікуючі засоби та інші необхідні товари.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії в Facebook